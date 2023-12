Governo não criou programa que barateia venda de ar-condicionado; site é golpe

O que estão compartilhando: que o governo federal lançou o programa “Brasil Climatizado” para venda de ar-condicionado mais barato.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A postagem em questão imita um portal de notícias e leva a um site fraudulento. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou que “o governo não tem realizado tais ações”.

Não há nenhum incentivo do governo nesse sentido. Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Uma publicação viral imita um portal de notícias e informa que “o governo, em parceria com a LG, lança novo programa de distribuição de ar-condicionados portáteis, devido ao alerta vermelho para altas temperaturas no país”. De acordo com a notícia falsa, o programa iria oferecer os aparelhos a um preço fixo de R$ 133,90.

No texto, há um link que direciona os interessados para um atendimento virtual, que promete verificar se a pessoa está “elegível para o programa” a partir de informações pessoais como CPF e endereço. Todo o processo não passa de um golpe.

O governo federal publicou em seu site oficial que a informação é falsa. “Recentemente, peças de desinformação criaram programas públicos falsos que atenderiam a população com itens como kits para churrascos, kits para ceias e aparelhos de ar condicionado. Tudo falso. O governo federal não tem realizado tais ações”, informou o texto.

Segundo a Secom, dificilmente uma ação do governo estaria ligada a uma marca específica, já que uma empresa sozinha não daria conta de suprir a demanda de um país.

Continua após a publicidade

O Estadão Verifica também entrou em contato com a LG mas não obteve retorno até a publicação desta checagem.

Como lidar com postagens desse tipo: Antes de acreditar em postagens que prometem benefícios sociais, confira a lista de programas sociais do governo federal no portal Gov.Br. Verifique se o endereço do site com o benefício tem endereço terminado em “gov.br”. Nunca envie informações pessoais sigilosas em sites suspeitos.