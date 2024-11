O que estão compartilhando: que a CNN noticiou que a vice-presidente Kamala Harris está vencendo no Texas antes da apuração dos votos nas eleições dos Estados Unidos. O gráfico mostra que a democrata tem seis pontos de vantagem contra Donald Trump no estado.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso porque se trata de uma imagem manipulada e que nunca foi ao ar, segundo comunicado da emissora. A apuração dos votos no estado começa apenas depois do fechamento das urnas nesta terça-feira, 5, às 19h (horário do Texas). O resultado total, no entanto, pode levar dias ou semanas, porque cada estado norte-americano possui diferentes regras eleitorais. O Texas vota tradicionalmente em republicanos, mesmo partido do candidato Donald Trump.

Gráfico que noticia Kamala vencendo no Texas é falso e não foi exibido pela CNN Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: Publicação viral no X (antigo Twitter) exibe um gráfico da CNN noticiando que a democrata Kamala Harris está vencendo na apuração dos votos no Texas. Porém, a imagem foi manipulada e fraudada, segundo comunicado da emissora. Na segunda-feira, 4, a CNN publicou que os dados "nunca foram ao ar em nenhuma plataforma". O Verifica também não localizou nenhuma exibição como essa no canal da emissora. O conteúdo falso exibe a vice-presidente com 51,8% da votação, contra 45,7% de Donald Trump, com 2 milhões de cédulas apuradas no Texas. O estado possui cerca de 18 milhões de eleitores registrados para 2024, porém o voto não é obrigatório no país.

A apuração não começou no Texas. A contagem das cédulas de votação se inicia apenas com o fechamento das urnas, que ocorre hoje, 5, às 19h (ou 22h no horário brasileiro). Como mostra o site de resultados do estado norte-americano, ainda não há nenhum voto computado para os candidatos nos condados.

Não há indícios de fraude eleitoral nas eleições dos Estados Unidos, diferentemente do que sugere a postagem analisada. Em 2020, o candidato Donald Trump disse que havia irregularidades na votação, mas as acusações foram rejeitadas pelas autoridades porque não foram encontradas provas.

A imagem viral também foi checada pelo site PolitiFact.

Como lidar com posts do tipo: Com a chegada do dia das eleições nos Estados Unidos, o número de peças de desinformação que alegam fraude no pleito aumenta nas redes sociais. Em uma busca no Google, conseguimos encontrar informações sobre como funciona o sistema eleitoral e a contagem de votos no país. O Estadão Verifica esclareceu que TV na Pensilvânia não antecipou resultado das eleições dos EUA e que Vídeo não prova que urnas eletrônicas nos EUA ‘trocam’ votos em Trump para Kamala.