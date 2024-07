Postagem tira declaração de Lula de contexto para sugerir que ele disse ter formação em Medicina

O que estão compartilhando: vídeo em que o presidente Lula estaria supostamente dizendo que cursou Medicina na cidade de Teófilo Otoni (MG).

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. No trecho da entrevista publicada, o presidente diz: “Eu fiz a faculdade de Medicina lá que é uma coisa extraordinária”. De forma isolada dá a entender que ele teria cursado medicina na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha (Ufvjm) na cidade. O que ele quis dizer é que a faculdade foi construída durante o seu segundo mandato. De fato, o Campus de Teófilo Otoni foi inaugurado em 2010. Já o curso de medicina foi criado na universidade em 2014, durante o governo Dilma Rousseff. De acordo com a biografia do presidente no site do Palácio do Planalto (confira aqui), Lula possui formação de torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Lula se referia ao campus de universidade federal que criou na de Teófilo Otoni. Foto: Reprodução

Saiba mais: em entrevista concedida à rádio FM O Tempo, em 28 de junho, Lula falou que pretende visitar algumas cidades de Minas Gerais. O presidente cita o desejo de visitar a região do Vale do Mucuri, na região leste do Estado, e destaca Teófilo Otoni. Ao se referir à cidade, após 1 hora e 12 minutos da entrevista, Lula diz: “Eu fiz a faculdade de Medicina lá que é uma coisa extraordinária”.

A UFVJM foi fundada em 1953, pelo então presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira. O Campus Avançado do Mucuri, que fica no município de Teófilo Otoni, foi inaugurado por Lula durante o seu segundo mandato, em 2010. O curso de medicina da UFVJM foi implementado em 2014, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff.

Lula participou em Belo Horizonte, em 28 de junho, de cerimônia para o anúncio de investimentos do Governo Federal em Minas Gerais. Também cumpriu agenda nas cidades de Contagem e Juiz de Fora. Esta foi a quarta visita de Lula ao Estado, neste mandato.