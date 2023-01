É falso que Lula tenha mandado ‘entupir’ barragem para que água da Transposição não chegue em PE

É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha mandado “entupir” uma barragem em Salgueiro (PE) para impedir a passagem de água da Transposição do Rio São Francisco e, assim, obrigar os moradores a usar cisternas e carros-pipa. As imagens de um vídeo com mais de 320 mil interações em posts no Instagram mostram uma barreira entre o reservatório Negreiros e as comportas da barragem por onde passa a água da Transposição que vai para o estado do Ceará. Trata-se, na verdade, de uma estrutura chamada ensecadeira de terra. Foi instalada no local por conta de uma manutenção na estação de bombeamento EBI-3 da Transposição, em Salgueiro, que apresentou problemas em setembro do ano passado.

Card Negreiros Foto: Reprodução

A EBI-3, que leva água da Transposição até o reservatório de Negreiros, teve o funcionamento interrompido após um problema ser constatado em um conjunto de motobombas: havia uma vibração excessiva que gerou um desgaste prematuro nos rolamentos dos equipamentos. “A paralisação foi necessária para preservação da estrutura e segurança dos trabalhadores envolvidos. O ministério já acionou o fabricante para providenciar a substituição dos rolamentos danificados e os reparos serão realizados”, disse o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em nota.

Como a água da EBI-3 não está sendo bombeada para Negreiros, o objetivo da ensecadeira de terra, de acordo com o MIDR, é impedir que a água do reservatório Negreiros escoe em direção ao reservatório seguinte, que fica em Milagres (PE). Também em nota, o MIDR disse que “tem atuado de forma a normalizar a situação o quanto antes e minimizar os transtornos aos beneficiados pelo Eixo Norte do Projeto São Francisco”.

Além de enganar sobre a finalidade da barreira que aparece no vídeo, o homem que narra as imagens virais ainda mente ao afirmar que a estrutura foi feita a mando do presidente Lula: “Lula mandou entupir, a retroescavadeira quebrou tudo e entupiu. Lula disse que o nordestino não precisa de água nas torneiras, vai mandar carro-pipa, mesmo”, diz, sem apresentar qualquer prova. Além de Lula não ter dito que os nordestinos não precisavam de água encanada, a ensecadeira já estava no local antes de ele assumir o terceiro mandato. Imagens de satélite mostram a estrutura naquele mesmo ponto pelo menos desde 8 de dezembro de 2022. Ou seja, ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Em dezembro de 2022, ensecadeira de terra completa já podia ser vista do alto Foto: Reprodução

O Estadão Verifica localizou imagens de satélite do mesmo lugar que mostram como, mesmo antes de dezembro do ano passado, já houve barreiras parciais no mesmo local em momentos diferentes, desde dezembro de 2020. Além disso, imagens do Google Street View, vistas a partir de um pontilhão da BR-316, em Salgueiro, mostram uma retroescavadeira no mesmo ponto em que o vídeo viral foi feito.

Imagem de satélite mostra barreira parcial no reservatório em dezembro de 2020 Foto: Reprodução

Barreira parcial também podia ser vista em outubro de 2021 Foto: Reprodução

Morador já havia dito que barreira era para manutenção

A falta de água na Transposição no canal que segue de Salgueiro em direção ao Ceará já vinha sendo mostrada pela página de um morador desde o início de 2023. No Facebook, o responsável pela TV Vaqueira, conhecido como Cabo Joás, já havia ido diversas vezes ao local mostrar a situação. No último dia 27 de janeiro, ele esteve novamente no região das comportas e afirmou que, depois de perguntar a funcionários do sistema que opera a barragem de Negreiros, foi informado que a barreira tinha sido feita para a realização de uma manutenção.

Em um dos vídeos, o Cabo Joás afirma que a manutenção era na EBI-3, que leva água da Transposição – ou Projeto de Integração do São Francisco (PISF) – até o reservatório de Negreiros e, de lá, para os canais do PISF. O Estadão Verifica já havia falado sobre a manutenção em duas ocasiões.

Outro vídeo mais longo, publicado em 27 de janeiro de 2023, mostra a mesma barreira que aparece no vídeo aqui investigado. Ela fica, segundo o Cabo Joás, num local chamado Sítio Uri, em Salgueiro. Ainda de acordo com o responsável pela TV Vaqueira, o mesmo local já ficou fechado para manutenção no ano passado por um período de cerca de dois meses. O Verifica não conseguiu imagens da TV Vaqueira mostrando o canal fechado ao longo de 2022, mas um vídeo postado em 11 de janeiro de 2021 por um canal parceiro no YouTube mostra um bloqueio similar.

Mais desinformação

Nas últimas duas semanas, conteúdos falsos e enganosos sobre as águas da Transposição do São Francisco se espalharam nas redes. Primeiro, o Estadão Verifica mostrou que o governo Lula não havia desligado o bombeamento de água da Transposição com o intuito de prejudicar a população. Imagens mostravam um trecho do Cinturão das Águas do Ceará – que não é parte da Transposição, mas é a principal estrutura que leva água do Eixo Norte do PISF até o Açude Castanhão – seco. O vídeo tinha sido feito em um trecho do Cinturão na altura do município de Brejo Santo, que não recebia água da Transposição porque o estado só começa a demandar água em fevereiro.

Menos de uma semana depois, foi a vez de outro trecho do Cinturão ser alvo de mentiras: as imagens mostravam o Riacho Seco, em Missão Velha, sem água, e acusavam o governo Lula de desligar a Transposição e desabastecer a população. Na verdade, a população de lá é abastecida por via subterrânea, e a água que passaria pelo Riacho Seco só começa a ser solicitada em fevereiro, no período chuvoso. De acordo com o Governo do Ceará, não há desabastecimento na região, que segue tendo água sem a necessidade de usar o recurso hídrico da Transposição.

No início de janeiro, o PT foi mais uma vez acusado de deixar cearenses sem água para favorecer a “máfia dos carros-pipa”: um homem gravou um vídeo em Trairí (CE) e acusou o governador do estado, Elmano de Freitas (PT), de mandar recolher as tubulações de água na zona rural para que os moradores voltassem a depender de cisternas e carros-pipa. O conteúdo tinha sido inventado, como mostrou o Verifica.