Lula não determinou redução de R$ 15 no valor do salário mínimo

Saiba mais: A postagem compartilha trecho do Jornal da Cultura, telejornal da TV Cultura, de São Paulo, do dia 11 de novembro. A reportagem trata de uma eventual inclusão do reajuste do salário mínimo no pacote de corte de gastos que o governo federal prepara. Caso a medida se concretize, haverá mudança no cálculo do aumento anual do salário mínimo, que passaria a ter um teto de 2,5% de ganho real além da inflação, como prevê a regra do arcabouço fiscal.

No trecho da reportagem compartilhado, o repórter diz:

“Hoje, o reajuste do mínimo acontece com base na inflação mais o crescimento da economia. Se for seguir o arcabouço, o reajuste ficaria limitado a 2,5% mais a inflação. Para 2025, caso a mudança seja efetivada, a estimativa aponta uma redução de R$ 15 no novo valor do salário mínimo”.