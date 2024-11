Corte de gastos: Haddad diz que se reunirá com Lula na segunda-feira para fechar medidas

“A receita está correspondendo às expectativas nossas e do ponto de vista do cumprimento de meta conforme a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Nós estamos desde o começo do ano dizendo, reafirmando contra todos os prognósticos: não vai haver alteração de meta do resultado primário. E nós estamos, já no último mês do ano praticamente, convencidos de que nós temos condições de cumprir a meta estabelecida na LDO do ano passado”, afirmou.

Haddad ainda classificou o arcabouço fiscal como uma regra “excelente” para mirar o equilíbrio orçamentário e trabalhar a trajetória da dívida, buscando a retomada da queda de juros “em algum momento do futuro próximo”. “Para que nós tenhamos tranquilidade de continuar crescendo com a inflação dentro da meta, mirando o centro, que é isso que nós queremos”, concluiu.