Vídeo com legenda falsa espalha boato sobre lutadoras de kickboxing

Um vídeo da luta entre as esportistas Anissa Meksen e Cristina Morales foi compartilhado fora de contexto nas redes. As imagens receberam uma legenda com comentário preconceituoso, que sugere que uma das lutadoras seja trans. As duas, porém, se identificam como cisgênero. Esse vídeo foi compartilhado ao menos 7,8 mil vezes no Facebook.

Nenhuma das lutadoras mostradas em vídeo viral é transgênero, ao contrário do que afirma legenda. Foto: Reprodução

Pessoas trans são aquelas que se identificam com um gênero diferente daquele que corresponde ao seu sexo biológico no nascimento. Já as pessoas que se reconhecem pelo mesmo gênero que foi designado ao nascer são chamadas cisgênero.

Para encontrar a origem do vídeo, o Estadão Verifica fez uma busca reversa no Google (veja aqui como fazer). Ela permite ver outras vezes em que uma imagem foi publicada.

Busca reversa levou ao vídeo publicado pela RedeTV. Foto: Google/Reprodução

A luta foi transmitida pela RedeTV, em 18 de setembro de 2021. Ela está disponível no canal do YouTube Extreme Fighting. A disputa entre a espanhola e a franco-argelina se deu na categoria peso-átomo. Confira a seguir:

Postagens com desinformação sobre a população trans viralizaram depois que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) proferiu um discurso contra “homens que se sentem mulheres” no Dia Internacional da Mulher. Ele se tornou alvo de notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério Público Federal pediu à Câmara dos Deputados que apure se ele cometeu transfobia.

O Estadão Verifica já desmentiu que a lutadora de MMA Gabi Garcia fosse trans. Também mostramos que um boato sobre ciclistas trans engana e distorce regras de um evento esportivo na Inglaterra.