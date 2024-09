Vídeo de 2021 é publicado como se fosse de manifestação recente na Paulista

Saiba mais: o mesmo vídeo, mas com data de postagem de 7 de setembro de 2021, foi localizado na internet por meio de uma busca reversa de imagens (veja como fazer). Há ainda outra publicação do vídeo, com a mesma data de divulgação. No feriado da Independência daquele ano, o governo de São Paulo estimou um público de 125 mil pessoas na Avenida Paulista. Já no 7 de Setembro deste ano, o público estimado foi de 45 mil pessoas, segundo o Monitor do Debate Político no Meio digital da Universidade de São Paulo (USP). O portal de notícias Poder360 contabilizou 58 mil pessoas.

Além de o vídeo divulgado na postagem enganosa ter sido postado nas redes sociais em 7 de setembro de 2021, há um detalhe na imagem que mostra que o ato difere do realizado no último sábado. Como mostra foto de Tiago Queiroz, do Estadão, o carro de som da manifestação recente estava atravessado na Avenida Paulista. Já no ato de 2021, o veículo estava posicionado lateralmente em uma das pistas.