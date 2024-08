Aquecer mel no chá não torna produto ‘veneno’ para consumo humano, diferentemente do que diz vídeo

O último argumento para não aquecer o mel é que esse processo aumenta a concentração de uma molécula chamada hidroximetilfurfural, o HMF, e que esta é tóxica ao ser humano, tornando o mel impróprio para consumo. No vídeo, o autor diz: “Mel no café quente, mel no chá quente, mel cozido para fazer xarope vira veneno, não pode ser utilizado”. Mas não é bem assim.

Primeiro, porque a concentração do HMF não decorre do aquecimento do pólen, como diz o autor do vídeo, e sim dos açúcares presentes no mel. Segundo, porque não é só o HMF que determina a toxicidade do mel.

“Precisamos considerar vários fatores: a quantidade ingerida pela pessoa, a temperatura do líquido que seria adoçado com mel e a concentração de HMF no final“, enumerou Mozaniel de Oliveira, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos e coordenador de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi. “Além do aquecimento, vários outros fatores influenciam a formação de HMF no mel”.