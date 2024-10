Vídeo engana ao dizer que mulher não conseguiu votar para vereador no Acre

O que estão compartilhando: que uma mulher não conseguiu votar para vereador em Rio Branco, no Acre, porque não apareceu esta opção na urna. Ela teria questionado a mesários, que disseram que era “assim mesmo”, e só teria conseguido votar para prefeito.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De acordo com o site que publicou o vídeo, a eleitora que relatou o problema votou na mesma seção eleitoral do prefeito Tião Bocalom (PL), na Escola Serafim da Silva Salgado. Porém, todas as pessoas que compareceram às quatro seções de votação que ficam na escola registraram escolhas para vereador – a maioria nominais, alguns votos em legenda, outros brancos e nulos. O prefeito, agora reeleito, Tião Bocalom vota na seção nº 233, zona 009. Lá, havia 335 eleitores aptos a votar e 241 compareceram. Destes, 225 deram votos nominais em vereadores, ou seja, digitaram na urna o número específico de um candidato; seis votaram em alguma legenda, isto é, digitaram apenas os dois primeiros números, correspondendo ao partido e, em seguida, confirmaram o voto; houve ainda oito votos brancos e dois nulos, totalizando 241 votos, igual ao número de eleitores que compareceram. Para prefeito, foram 228 votos nominais, seis brancos e sete nulos, também totalizando 241 votos. Isso pode ser conferido no site Resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O quadro se repete nas outras três seções que ficam na mesma escola: 051, 052 e 053. O número de votos para prefeito e vereador é igual ao número de eleitores que compareceram para votar. Nenhuma das atas das quatro seções relata problemas como o que a eleitora disse ter enfrentado.

Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo circula nas redes sociais e também foi compartilhado por um site de notícias. O texto acrescenta, ainda, que o mesmo problema teria ocorrido com outras mulheres que votaram no mesmo local. As imagens foram gravadas do lado de fora da Escola Pública Serafim da Silva Salgado, que fica na Baixada da Avenida Sobral, em Rio Branco.

TRE-AC desmentiu boato e problema não aparece na ata de seção

Procurado, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informou que o relato da eleitora não procede. “A urna eletrônica sempre exibe primeiro a opção para vereador e, só depois, para prefeito. Se o eleitor não votar para vereador, o voto será registrado como branco”, comunicou em nota.

O Estadão Verifica pediu ao TRE-AC as atas de votação nas seções que ficam na Escola Serafim da Silva Salgado para saber se o problema citado pela eleitora foi, de fato, relatado aos mesários, como ela afirma no vídeo. O Tribunal disponibilizou as quatro atas, e nenhuma delas relata problemas como o que a eleitora disse ter enfrentado.

A ata da seção 051 lista os eleitores que foram ao local justificar a ausência na votação por estarem fora de seus domicílios eleitorais; a da seção 052 aponta que um dos fiscais não estava presente no momento de impressão da zerésima (que mostra que a urna não tem votos registrados antes do início da eleição), mas que ele recebeu uma cópia assinada; a da seção 053 reporta o comparecimento de dois secretários à seção; e a da 233, onde o problema teria ocorrido, diz apenas que uma mesária foi substituída de última hora por não ter comparecido. As atas não serão publicadas pelo Verifica por conter dados sensíveis, como número de documentos e assinatura de mesários.

É possível que a eleitora não tenha votado para vereador?

A mulher que aparece nas imagens não foi identificada, mas é possível que a eleitora tenha depositado um voto de legenda ao acreditar que deveria, primeiro, votar para prefeito (dois dígitos), e só depois para vereador (cinco dígitos). Isso porque, no vídeo, ela diz que a votação finalizou depois de votar para prefeito, o que sugere que ela esperava que a votação continuasse.

Na verdade, como disse o TRE-AC, o primeiro voto é sempre para vereador. Os dois primeiros dígitos do número de chapa destes candidatos correspondem ao partido. Se um eleitor digitar apenas estes números e clicar na tecla confirma, os votos não vão para um candidato a vereador especificamente, e sim para o partido. São os chamados “votos de legenda”, que vão para a coligação e ajudam a definir quantos representantes um partido terá na Câmara de Vereadores.