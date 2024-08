Vídeo inventa operação militar dos EUA na Venezuela em retaliação a Maduro

O que estão compartilhando: vídeo mostra imagens de veículos de guerra em deslocamento. A narração diz que, “em uma madrugada tensa, forças armadas dos Estados Unidos estão lançando uma operação-relâmpago na Venezuela com o objetivo de derrubar o regime de Nicolás Maduro”.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. Não há qualquer notícia na imprensa sobre uma operação militar dos EUA na Venezuela, nem sobre um pronunciamento de um general americano de que “Maduro será capturado e executado”. As imagens mostradas no vídeo se referem ao envio de reforço militar russo à região de Kursk, na Rússia, que fora invadida por tropas ucranianas.

Saiba mais: O vídeo que vem sendo compartilhado foi postado originalmente no TikTok há uma semana, como mostra captura de tela abaixo. A narração cita “uma madrugada tensa” como o período de início da suposta operação -- o que é um dos indicativos de que as informações são falsas, já que, até o momento, não há nenhuma informação publicada na imprensa sobre uma ofensiva militar dos EUA na Venezuela.

A narração do vídeo falso diz que a suposta operação é liderada pelo general Randy George, “chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos”. Esta é outra inconsistência. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos é o general Charles Brown. Randy George é chefe do Estado-Maior do Exército. Além disso, não há qualquer registro de um suposto pronunciamento do general Randy George com a afirmação de que “Nicolás Maduro será capturado e executado”.

Imagens mostram reforço militar russo em Kursk

PUBLICIDADE As imagens que ilustram o vídeo falso não mostram uma ação militar dos EUA na Venezuela. Por meio de uma busca reversa de imagens, é possível notar que elas foram retiradas da internet e se referem, na verdade, ao envio de reforço militar russo à região de Kursk, na Rússia, que foi invadida por tropas ucranianas.

Tanto as primeiras imagens do vídeo falso, que mostram helicópteros militares, quanto as seguintes, de caminhões e tanques e guerra em deslocamento, se referem ao reforço das tropas russas em Kursk. Essas imagens já estavam disponíveis na internet antes de o vídeo falso ser originalmente postado no TikTok.

Eleições na Venezuela sob suspeita de fraude

A Venezuela teve eleições para presidente no dia 28 de julho, quando Maduro foi declarado vencedor com 52% dos votos, sob suspeita de fraude. No último dia 15, o porta-voz da Casa Branca disse que está “bastante claro” que a oposição venceu as eleições na Venezuela. A declaração foi feita após o presidente americano, Joe Biden, ter demonstrado em uma coletiva de imprensa apoio à realização de novas eleições na Venezuela.

Os Estados Unidos, a União Europeia e mais 21 países pediram, em uma declaração no dia 16, a divulgação das atas eleitorais da Venezuela e a verificação imparcial das eleições que proclamaram Nicolás Maduro como vencedor.