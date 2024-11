Homem que elogia Lula em vídeo é deputado petista, e não prefeito bolsonarista

Saiba mais: no vídeo, Uczai aparece afirmando: “prefeitos bolsonaristas dizendo: ‘parabéns, presidente Lula, em quatro anos de Bolsonaro não ganhei um real pra nenhuma escola, nem um ônibus, nem uma creche, e precisou o presidente Lula se eleger nesse país pra eu conseguir uma creche de R$ 2,6 milhões, ou um ônibus de R$ 500 mil, ou uma escola em tempo integral de R$ 9,2 milhões ou de R$ 13 milhões’”.

O trecho utilizado no conteúdo enganoso que circula no Instagram corta a primeira palavra da frase inicial do deputado, dando a entender que ele se referia a ele mesmo como prefeito bolsonarista. Na verdade, no vídeo original, ele diz: “vejo prefeitos bolsonaristas dizendo ‘parabéns, presidente Lula’”. Ao longo do discurso, Pedro Uczai não cita que prefeitos são esses.