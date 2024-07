Trump não gravou vídeo para Bolsonaro comparando atentado a tiros com facada

O que estão compartilhando: que, após sofrer um ataque a tiros no sábado, 13, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump enviou um recado ao ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL), afirmando: “Tentaram fazer comigo a mesma coisa que fizeram contigo”, em referência à facada desferida contra o brasileiro em 2018.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O conteúdo investigado utiliza imagens de um vídeo gravado por Trump em apoio à reeleição de Bolsonaro em 1º outubro de 2022 e adiciona uma “dublagem” e legendas inventadas. O objetivo é convencer as pessoas de que Trump enviou uma mensagem a Bolsonaro, associando os disparos ocorridos em um comício em Butler, na Pensilvânia, ao atentado sofrido pelo brasileiro na campanha eleitoral de 2018. Não há registro de que Trump tenha enviado mensagem a Bolsonaro após o atentado sofrido no sábado. No vídeo original, Trump não fez qualquer menção à facada contra o brasileiro, desferida durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Foto: Reprodução/TikTok

Saiba mais: O vídeo investigado tinha 166,6 mil visualizações no TikTok até o final da manhã de 15 de julho de 2024, um dia depois de ter sido publicado. O conteúdo mistura um vídeo gravado em 2022 por Trump com imagens do ex-presidente norte-americano ensanguentado após receber um tiro na orelha direita no último sábado. Também são exibidos registros de um encontro entre Trump e Bolsonaro no passado.

Vídeo de Trump foi feito para campanha de reeleição de Bolsonaro

Uma busca reversa de imagens (veja como usar aqui) por um frame do vídeo investigado leva a publicações na imprensa entre os dias 1º e 2 de outubro de 2022 – respectivamente, a véspera e a data do 1º turno das eleições presidenciais de 2022, quando Bolsonaro tentava a reeleição. O brasileiro postou o vídeo em sua conta no X (ex-Twitter) e no Facebook.

O conteúdo completo tem duração de 39 segundos e tem legendas. Trump aparece dentro de um avião, usando um terno azul, camisa branca, gravata vermelha e um broche na lapela com o formato da bandeira dos Estados Unidos. Ele pede que os brasileiros votem para reeleger Bolsonaro e faz elogios ao então presidente do Brasil.

Trump deu entrevista após atentado, mas não autorizou imagens

Além de o vídeo original ter sido publicado há quase dois anos, também é possível perceber que as imagens não são atuais porque o ex-presidente dos Estados Unidos não divulgou imagens dentro de um avião após sofrer um atentado.

As primeiras imagens públicas divulgadas após o ex-presidente ser atingido de raspão na orelha direita mostram Trump descendo do avião na chegada a Milwaukee, em Wisconsin, na noite deste domingo, 14. Um vídeo publicado por Dan Scavino Jr., assessor de Trump, mostra que o ex-presidente não usava gravata no momento.

Por fim, o vídeo usado na publicação falsa não mostra um curativo na orelha esquerda do republicano. O curativo também não aparece nas imagens publicadas pelo ex-assessor, mas o ângulo mostra o lado esquerdo do rosto. Quem afirmou que Trump usava um curativo enquanto estava no avião foi o jornalista Michael Goodwin, do New York Post.

O jornal publicou com exclusividade uma entrevista concedida por Trump a bordo do avião em que partia para Milwaukee, depois do atentado. Goodwin escreveu que Trump “estava usando um curativo branco grande e frouxo que cobria sua orelha direita” e que “sua equipe insistiu que nenhuma foto fosse tirada”.