A falácia dos pedidos por ‘cessar-fogo’ entre Israel e Hamas; leia a análise

THE NEW YORK TIMES - De tudo o que foi dito e escrito sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, nada atravessou a névoa mental de forma tão brilhante quanto um comentário feito este mês por Hillary Clinton no programa “The View”.

“Lembrem-se”, disse a ex-secretária de Estado, “havia um cessar-fogo em 6 de outubro que o Hamas quebrou com seu ataque bárbaro a civis pacíficos e seus sequestros, assassinatos, decapitações, sua selvageria terrível e desumana”.

Essas três palavras - “que o Hamas quebrou” - não são triviais. Elas desmentem a miragem, ou impostura, do “cessar-fogo agora”, que se tornou um grito de guerra nas manifestações pró-Palestina. Elas são o cerne da guerra e a chave para que ela termine. E são a linha divisória brilhante entre aqueles que permitiriam que o Hamas saísse impune de um assassinato e aqueles que se recusariam a fazê-lo.

Manifestantes pedem um cessar-fogo na Faixa de Gaza em um protesto em Nova York, Estados Unidos Foto: Victor J. Blue/ NYT

Por que deveria importar que foi o Hamas que rompeu o cessar-fogo quando civis palestinos estão sendo mortos em grande número por bombas e balas israelenses? Aqueles que dizem que não deveria importar argumentam que as questões de culpabilidade se tornam secundárias, se não irrelevantes, quando a vida de crianças está em jogo. Se Israel tem o poder de salvar essas crianças interrompendo sua campanha, diz o argumento, então tem a obrigação moral de fazer isso.

Mas espere: O Hamas também não tem esse poder? O Hamas tem um longo histórico de disparar esses foguetes nas proximidades de escolas. Ele procurou impedir que os habitantes comuns de Gaza obedecessem às ordens de retirada, colocando-os deliberadamente em maior risco. O Hamas se esconde em uma vasta rede de túneis, enquanto os civis precisam se defender acima do solo.

As Forças de Defesa de Israel divulgaram vídeos de túneis do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza Foto: Forças de Defesa de Israel/ AP

Acordo

O governo israelense e o Hamas concordaram na manhã de quarta-feira, 22, com um cessar-fogo de quatro dias no qual o Hamas libertaria 50 dos reféns. Mas o Hamas só fez isso porque está sob intensa pressão militar. Ele poderia obter um cessar-fogo real e duradouro para a população de Gaza - e provavelmente uma passagem segura para fora do território para muitos de seus membros - em troca da libertação de todos os reféns, da entrega de suas armas e da renúncia ao seu governo em favor de alguma outra potência árabe.

O fato de o Hamas não ter feito nenhuma dessas coisas não é chocante: Trata-se de um culto terrorista da morte. O que é chocante é que as pessoas do grupo Cease-Fire Now não parecem ter muito interesse em fazer exigências ao Hamas equivalentes às que fazem a Israel.

Elas querem que Israel pare de atirar. Mas você os ouve com frequência insistindo para que o Hamas retribua o favor? Eles querem que Israel forneça ajuda humanitária a Gaza na forma de eletricidade, combustível e outros produtos. Mas não tenho visto esses manifestantes nas ruas exigindo que o Hamas forneça ajuda humanitária a Israel na forma de libertação imediata de todos os reféns. Eles afirmam querer uma “Palestina livre” para todo o seu povo. Mas nunca os ouço criticar a ditadura do Hamas, ou seu desprezo pelos direitos civis e humanos de seu próprio povo, ou as declarações declaradamente antissemitas de seus membros sobre o massacre de judeus.

Um enorme cartaz com a foto dos reféns que estão sequestrados na Faixa de Gaza após o ataque terrorista do Hamas do dia 7 de outubro Foto: Ahmad Gharabli/AFP

Há um elogio oculto e involuntário a Israel nessa assimetria - uma suposição de que, como uma democracia ocidental, o Estado judeu é suscetível à persuasão moral, à vergonha pública ou, pelo menos, à pressão diplomática de uma forma que o Hamas e seus patronos no Irã não são.

No entanto, esse elogio raramente é acompanhado de um gesto de respeito pela dor de Israel, ou pela legitimidade de sua queixa contra o Hamas, ou pela necessidade de manter seus cidadãos seguros, ou até mesmo pelo seu direito de existir como um Estado soberano. Mesmo quando o direito nacional de autodefesa de Israel é brevemente reconhecido, todo exercício desse direito é imediatamente considerado um crime de guerra, independentemente das evidências.

Para os israelenses, o que “cessar-fogo agora” significa é “rendição agora”. Não é de se admirar que eles se recusem a atender ao chamado.

E para os palestinos - mulheres, crianças e homens não combatentes para os quais os pedidos de cessar-fogo são supostamente destinados? Eles seriam beneficiados? Em curto prazo, é claro: As vidas dos palestinos seriam salvas se Israel não disparasse.

Mas um cessar-fogo não pouparia apenas os civis. Ele pouparia, e encorajaria, a principal força de combate do Hamas. Também encorajaria aliados terroristas como o Hezbollah. Isso é praticamente uma garantia de futuros ataques com vítimas em massa contra Israel, de uma retaliação israelense cada vez maior e de uma miséria ainda maior para a população de Gaza. Nenhum governo israelense, seja qual for o tipo de política, permitirá a reconstrução do território enquanto o Hamas continuar no comando.

Isso dá um segundo significado a “Cease-Fire Now”: Ou uma exigência de capitulação total de Israel ou uma receita para um ciclo perpétuo de violência entre um grupo terrorista que jurou destruir Israel e um Estado judeu que se recusa a ser destruído. Independentemente do que se pensa de Israel, não se pode esperar que nenhum país assine sua própria sentença de morte ao ceder àqueles que, se tivessem a chance, o aniquilariam.

Há boas intenções, se é que há também ignorância e miopia, entre muitos dos que exigem um cessar-fogo. Mas há também o cinismo sem fundo de outros que aceitam, e até mesmo celebram, o Hamas, que usa os habitantes de Gaza vivos como escudos humanos e os habitantes de Gaza mortos como vitórias de propaganda. A tragédia desses protestos, como tantos movimentos “antiguerra” no passado, é que os ingênuos e sinceros estão novamente sendo manipulados como ferramentas dos astutos e cruéis.

Em vez de cessar-fogo agora, precisamos da derrota do Hamas agora. Somente com base nisso é que uma paz duradoura para israelenses e palestinos terá alguma chance de acontecer.