A impressionante decadência do premiê Boris Johnson; leia análise

THE NEW YORK TIMES - Quando Boris Johnson obteve uma vitória esmagadora nas eleições de seu Partido Conservador em 2019, ele se tornou o homem que redesenhou o mapa político do país com a promessa de “concluir o Brexit”.

Com uma maioria de 80 assentos no Parlamento, a maior acumulada por um líder conservador desde Margaret Thatcher em 1987, Johnson parecia seguro de seguir cinco anos no poder. Alguns analistas previram uma década confortável no Número 10 de Downing Street para Johnson.

Agora, menos de três anos após esse triunfo, os rebeldes de seu partido pediram um voto de desconfiança que quase lhe custou o emprego; mesmo que agora ele se apegue à sua posição, isso pode prejudicá-lo como um líder eficaz e confiável. É uma das reviravoltas mais impressionantes da fortuna na história política britânica moderna.

O que aconteceu?

O primeiro-ministro Boris Johnson, durante seu discurso na Conferência do Partido Conservador, em 6 de outubro de 2021 Foto: Oli SCARFF / AFP

Até certo ponto, a posição de Johnson desmoronou por causa da mesma mistura desconcertante de pontos fortes e pontos fracos que impulsionaram sua ascensão: rara intuição política compensada por imprudência pessoal de tirar o fôlego; um senso de história que não era acompanhado por um senso correspondente de como ele deveria se comportar como líder; habilidades e estilo que lhe renderam poucos aliados e o deixaram isolado em momentos perigosos.

É essa última qualidade, dizem os analistas, que tornou Johnson tão vulnerável aos reveses que sofreu. Sem ideologia subjacente além do Brexit e sem rede de amigos políticos, o primeiro-ministro perdeu o apoio dos legisladores de seu partido quando ficou claro que não podiam contar com ele para vencer as próximas eleições.

“Johnson é um artista da fuga tão talentoso, e seus colegas tão covardes que nunca se pode descartar a possibilidade de que ele viva para lutar outro dia”, disse Tim Bale, professor de política da Universidade Queen Mary de Londres. “Mas para quê exatamente?”

Afinal, Johnson é o político que decidiu apoiar o Brexit depois de escrever duas colunas – uma defendendo a saída da União Europeia; o outro argumentando contra — na noite anterior, anunciando sua posição. Ele venceu em 2019 prometendo “concluir o Brexit”, mas tendo alcançado esse objetivo poucos meses após a eleição, muitas vezes ele parecia um primeiro-ministro sem um plano.

Pandemia

Os eventos, como outro primeiro-ministro britânico, Harold Macmillan, disse certa vez, também desempenharam um papel. Como outros líderes mundiais, Johnson foi desviado do curso pela pandemia de coronavírus, seu governo foi derrubado por uma crise de saúde contínua, na qual ele desempenhou um papel visível, mas nem sempre tranquilizador.

Johnson reagiu tarde à ameaça iminente do vírus, impondo um bloqueio ao país uma semana depois dos países europeus vizinhos. Esse atraso, argumentaram os críticos, tornou a primeira onda da pandemia pior no Reino Unido do que em outros lugares. Em abril de 2020, com o vírus circulando em Downing Street, o próprio Johnson contraiu covid, acabou em uma unidade de terapia intensiva e quase morreu.

Mas Johnson também pressionou para que o Reino Unido fosse pioneiro no desenvolvimento de uma vacina. Quando a Universidade de Oxford e a AstraZeneca produziram um, ele o lançou mais rápido do que quase qualquer outro país importante. Ele também tomou uma decisão fatídica – mais tarde copiada por outros líderes – de reabrir a sociedade depois que uma porcentagem significativa da população foi vacinada. Os britânicos, disse ele, devem aprender a viver com a covid.

Foi durante os dias mais sombrios da pandemia que as sementes dos problemas atuais de Johnson foram plantadas. Enquanto o restante do país enfrentava bloqueios sufocantes, o primeiro-ministro e seus principais assessores participavam de reuniões sociais em Downing Street que violavam suas próprias restrições de bloqueio.

Protesto contra o premiê Boris Johnson no lado de fora do Parlamento britânico, em 25 de maio Foto:

Os primeiros relatos de festas ilícitas surgiram no fim de novembro passado, levando Johnson a emitir uma negação genérica. Uma investigação policial posterior descobriu que isso não era verdade: o próprio Johnson foi multado por comparecer à sua própria festa de aniversário, violando as regras.

Aliados de Johnson argumentam que “Partygate”, como os tabloides de Londres o apelidaram, é uma distração trivial em um momento em que a Europa está enfrentando sua primeira grande guerra terrestre desde a 2ª Guerra. O primeiro-ministro rapidamente assumiu a posição de defensor mais firme da Ucrânia, enviando armas poderosas para seu Exército e fazendo ligações regulares para seu novo amigo, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

No início, a guerra eclipsou o escândalo, dando a Johnson a chance de se envolver no manto de um estadista. Mas à medida que a luta continuava, o desencanto ressurgiu em casa. A Polícia Metropolitana cobrou multas e uma investigação interna feita por um alto funcionário público pintou um retrato lúgubre de festas no coração do governo.

A mancha de hipocrisia moral corroeu a popularidade do primeiro-ministro com o público. Na sexta-feira, quando ele e sua mulher, Carrie Johnson, subiram os degraus da Catedral de St. Paul para uma missa de ação de graças em homenagem aos 70 anos da rainha Elizabeth II no trono, ele foi vaiado pela multidão. Era um presságio.

Boris Johnson chega com sua mulher, Carrie, para a missa de ação de graças do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II; vaias Foto: Matt Dunham/AP

Além disso, os ventos econômicos começaram a soprar contra Johnson. As interrupções na cadeia de suprimentos da pandemia – combinadas com choques de preços de alimentos e combustíveis após a invasão da Rússia – levaram a inflação a dois dígitos e aumentaram o espectro da “estagflação”. A última vez que o Reino Unido enfrentou isso, seu governo trabalhista caiu em uma derrota esmagadora contra os conservadores de Thatcher.

A perspectiva de a história se repetir ajuda a explicar por que os legisladores estão se voltando contra Johnson. A vitória conservadora de 2019 foi impulsionada pela conquista de assentos em distritos trabalhistas de longa data nas Midlands e no norte industrial do país, conhecidos coloquialmente como “muro vermelho”. Mas, como o próprio Johnson reconheceu após a vitória, os conservadores alugaram esses assentos, não os conquistaram para sempre.

Em vez de apelar para os novos eleitores conservadores com políticas inovadoras, Johnson passou de escândalo em escândalo. Além do Partygate, o primeiro-ministro se envolveu em um alvoroço por causa da cara reforma de seu apartamento em Downing Street, que foi financiada por um doador do partido conservador.

Ele defendeu um legislador conservador que foi acusado de fazer lobby indevidamente enquanto estava no cargo e depois teve de recuar, um revés humilhante que pressagia alguns dos problemas que viriam dentro de seu próprio partido. Ele foi pego em uma disputa pública viciosa e prejudicial com seu ex-assessor-chefe, Dominic Cummings.

Por si só, essas questões podem não ter sido suficientes para enganar um político conhecido por suas fugas ao estilo de Houdini. Mas em um cenário econômico que o chefe do Banco da Inglaterra descreveu como “apocalíptico”, eles contribuíram para o temor no partido de que os conservadores enfrentem uma reação feroz dos eleitores.

“Tudo o que podemos dizer com algum nível de certeza é que os britânicos comuns vão achar difícil a vida pelo resto deste ano – e provavelmente até o próximo”, disse o professor Bale. “E isso significa problemas para os conservadores, Johnson ou não Johnson.”