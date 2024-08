Acadêmicos condenam repressão na Venezuela e pedem reconhecimento de vitória de opositor; veja lista

Escrita por pesquisadores dedicados aos estudos de democracia, a carta cita as três verificações independentes dos resultados venezuelanos publicados até o momento – da AltaVista Parallel, da agência Associated Press e do jornal The Washington Post –, que indicam que González Urrutia recebeu pelo menos meio milhão a mais de votos que o registrado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que deu a vitória a Maduro.

“Isso levanta questões fundamentais sobre a integridade do processo eleitoral e a legitimidade dos resultados”, diz o documento.