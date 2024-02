Adolescente suspeito de atirar contra turista brasileira na Times Square é apreendido

O suspeito do disparo que atingiu uma turista brasileira em um assalto a uma loja na Times Square, em Nova York, foi preso pela polícia local nesta sexta-feira, 9, após ter ficado foragido durante a noite de ontem. De acordo com a polícia de Nova York, o suspeito é um venezuelano de 15 anos, e foi preso no bairro de Yonkers.

Em menos de 24h, nossa equipe removeu das ruas um sujeito bem violento que não tem nenhum receio de atirar uma arma no meio de uma multidão de pessoas", declarou à mídia local Jason Savino, capitão assistente de investigação da polícia de Nova York. O disparo atingiu a perna de uma brasileira que se encontrava na loja esportiva que foi alvo da tentativa de furto. A turista, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhada para o hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue, onde foi atendida pelos médicos e já teve alta.

Suspeito de disparo que atingiu turista brasileira em loja esportiva da Times Square, em Nova York, Estados Unidos. Foto: Reprodução/Polícia de Nova York

De acordo com o chefe de patrulha da polícia da cidade, a loja esportiva da Times Square foi assaltada por três suspeitos por volta das 19h de Nova York (21h horário de Brasília). Todos os assaltantes são menores de idades - dois deles, que foram presos, têm 15 e 16 anos.

O que começou com um assalto tornou-se um ataque a tiros depois que uma segurança da loja abordou os suspeitos e um os assaltantes reagiu com vários disparos. Um dos tiros atingiu a perna esquerda da turista brasileira.