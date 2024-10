O maior mito que o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta vender aos americanos e ao mundo é que ele foi um bom presidente. Mas, se olharmos para os dados concretos, vemos que ele deixou o país numa situação muito pior do que a anterior.

Não obstante, ao repetir a mentira de que foi um grande presidente, Trump conseguiu convencer muitos, até mesmo alguns que não gostam do sujeito. "Sim, bem sei, ele tem 78 anos, mente o tempo todo, traiu todas as esposas, faz comentários racistas, é um criminoso condenado e tentou dar um golpe de Estado depois de perder a última eleição. Mas ele foi um bom presidente", disse-me um amigo republicano recentemente. Permitam-me compartilhar com vocês alguns fatos para combater a amnésia política. Vejamos: — Em termos econômicos, Trump deixou o maior déficit da história dos EUA

A dívida nacional aumentou em quase US$ 7,8 trilhões, para US$ 28 trilhões, durante os quatro anos de Trump, segundo dados do Federal Reserve de Nova York. A dívida continuou a crescer desde então, mas a um ritmo significativamente mais lento.

— Em termos de crescimento econômico, a economia americana durante o governo Trump cresceu 6,8%. Em comparação, cresceu 8,4% durante os anos do presidente Joe Biden.

— Em termos de emprego, Trump deixou o cargo com 3 milhões de empregos a menos do que quando chegou à Casa Branca. É verdade que isso se deveu em grande parte à pandemia, mas Biden criou quase 16 milhões de empregos desde então, segundo dados oficiais.

— É verdade que a inflação foi mais baixa sob Trump do que sob Biden. A pandemia interrompeu as cadeias de fornecimento da China e fez com que os preços dos produtos disparassem em 2021 e 2022. Mas a inflação caiu para 2,4% desde então, próximo aos níveis anteriores à pandemia.

— Em relação à democracia, Trump minou as instituições democráticas e o estado de direito como nenhum outro presidente americano na história recente. E foi o primeiro presidente nos tempos modernos a tentar um golpe de Estado para permanecer no poder após a derrota eleitoral de 2020.

Então, em 6 de janeiro de 2021, Trump encorajou tacitamente o ataque ao Capitólio por uma multidão de seus apoiadores, no qual mais de 100 policiais ficaram feridos. Trump continua até hoje a elogiar os manifestantes violentos que ocuparam o Capitólio, chamando-os de “patriotas” e “reféns” do atual governo.

— Na política externa, Trump enfraqueceu a posição dos EUA no mundo ao iniciar brigas com aliados europeus e, ao mesmo tempo, abraçar ditadores como Vladimir Putin, da Rússia, e Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Trump retirou Washington do Acordo de Paris para o clima e ameaçou abandonar a aliança militar da Otan, entre EUA e a Europa. As ameaças de Trump de deixar a Otan enfraqueceram a organização de defesa mútua e provavelmente encorajaram Putin a invadir a Ucrânia em 2022. Trump merece crédito pelos Acordos de Abraão, que ajudaram a estabelecer relações diplomáticas entre Israel e alguns países árabes. Mas o fato concreto é que Trump deixou o poder em 2020 com uma aliança pró-EUA mais fraca e a China e a Rússia mais fortes. — Em relação à criminalidade, os crimes de ódio aumentaram 28% durante o mandato de Trump, e os assassinatos por ódio racial, principalmente os cometidos por supremacistas brancos, atingiram o número mais elevado em 28 anos, de acordo com estatísticas do FBI.

Trump exacerbou o ódio racial desde o início de sua campanha de 2016, ao declarar falsamente que a maioria dos mexicanos indocumentados são “estupradores” e estão “trazendo o crime” para os EUA. Em 2017, ele disse que havia “pessoas muito boas de ambos os lados” num confronto entre supremacistas brancos e seus críticos em Charlottesville, Virgínia.

A lista de fracassos e promessas não cumpridas durante os anos Trump é muito mais extensa.

Portanto, minha resposta ao meu amigo que planeja votar em Trump foi a seguinte: se você vai fazer isso por causa de alguma promessa específica que ele esteja fazendo e está disposto a acreditar num charlatão, vá em frente. Mas, por favor, não me diga que Trump foi um bom presidente: ele foi um desastre em praticamente todas as frentes./TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO