Como a Trumpificação da política americana afeta todos os partidos e pessoas

Ainda assim, a escolha será extremamente importante para os Estados Unidos e o resto do mundo. Esse aspecto da corrida presidencial vem recebendo menos atenção do que as fantasias sobre o que os imigrantes haitianos andam comendo em Ohio. Quando deixamos de fora assuntos em que o contraste entre os dois candidatos é gritante, mas que não têm relação direta com as políticas públicas – como o caráter dos candidatos e o que a eleição significaria para as instituições ou até mesmo para a democracia americana –, o resultado é surpreendente.

Seja quem for que chegue aos 270 votos do colégio eleitoral em 5 de novembro, as ideias de Trump vencerão. Foi ele, e não Kamala, quem definiu os termos desta disputa. A política americana foi completamente “trumpificada”.