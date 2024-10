Moro em uma cidade chamada Franklin, Tennessee, que fica ao sul de Nashville, e é uma parte muito vermelha dos Estados Unidos. A maioria dos meus amigos, a grande maioria da minha família, são todos apoiadores de Trump e têm sido apoiadores de Trump desde o início.

PUBLICIDADE Comecei a escrever sobre o movimento MAGA (Make America Great Again) no final de 2015. Como muitas pessoas, inicialmente não levei Trump a sério, mas rapidamente percebi que isso era muito sério e que ele estava repercutindo muito bem. Então, comecei a conversar com amigos e parentes. Por quê? O que Donald Trump tem que lhe agrada tanto? E essa conversa nunca parou durante nove anos. Se você está do lado de fora, sua experiência com o MAGA é toda a raiva projetada que eles projetam pra fora. Portanto, você vê o MAGA como um movimento quase totalmente raivoso.

O MAGA gosta de infligir dor aos seus inimigos políticos. Ele gosta e se diverte criando esses memes ridículos e absurdos. Ele adora provocar as pessoas que estão do lado de fora. Faz parte da alegria desse movimento a agressão extrema on-line.

Uma das razões pelas quais tudo isso tem estado em minha mente é que um boato on-line, uma mentira on-line, na verdade, de que os imigrantes haitianos em Springfield estavam comendo cães e gatos, chegou até Donald Trump, e Donald Trump declarou isso de forma muito clara e explícita em seu debate presidencial com Kamala Harris.

Ex-presidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, no palco durante um comício de campanha no Gaylord Rockies Resort and Convention Center em Aurora, Colorado. Foto: Doug Mills/The New York Times

“Em Springfield, eles estão comendo os cachorros, as pessoas que chegaram, estão comendo os gatos, estão comendo, estão comendo os animais de estimação das pessoas que moram lá. E é isso que está acontecendo em nosso país. E é uma pena”, disse Trump.

Isso levou essa questão para o centro das atenções do povo americano, criando uma imensa raiva e, infelizmente, no local, em Springfield, Ohio, criou um perigo real para os imigrantes haitianos legais que estão lá, pois eles começaram a receber ameaças e atos de intimidação. Isso é particularmente tóxico porque absolutamente nada inflama sua base como a imigração.

Eu sabia que o MAGA iria pegar essa tocha e levá-la o mais longe possível. E eles fizeram isso da maneira específica com que o movimento interage com o mundo em geral, com esse senso de transgressão alegre. Eles se divertem sendo ultrajantes. Eles se divertem sendo provocativos. Eles gostam de “provocar os progressistas”. O que o MAGA é muito bom em fazer é voltar-se para seu próprio pessoal e dizer: “Veja, atingimos um ponto sensível”. Eles usam palavras como: “se você está sendo criticado, significa que é melhor do que o alvo”. Assim, eles usam a reação negativa quase como prova de que atingiram um ponto sensível, e tudo isso cria um processo interminável de repetição.

Os progressistas tendem a não perceber no movimento MAGA o seu senso subjacente de comunidade e sua alegria. Portanto, há um forte senso de pertencimento dentro do MAGA e eles se divertem muito sendo MAGA. Quem está do lado de fora vê esse grupo quase exclusivamente como um movimento raivoso. Portanto, essa ideia de que também há muita diversão e companheirismo é algo que você não vê de forma alguma. Mas se você estiver dentro dele, essa é uma de suas características mais dominantes.

As pessoas que estão participando da brincadeira, as pessoas do núcleo trumpista que estão divulgando os memes, vejam, se for verdade, ótimo. Se não for verdade, quem se importa? Eles estão se divertindo.

Imagine um elemento de fraternidade em que você fala: “Acabamos de fazer uma festa e, com certeza, derrubamos um carro de polícia e destruímos a casa de um vizinho, mas, ei, foi uma festa!” É uma espécie de versão política disso.

Eles estão destruindo nosso corpo político. Estão destruindo, de muitas maneiras, o Partido Republicano, mas estão se divertindo e as pessoas que eles estão irritando não gostam deles de qualquer maneira. E você pode pensar por um minuto: bem, espere, isso não pode continuar para sempre. A maioria dos republicanos, quando souberem que foram enganados, quando souberem que são mentiras, deixarão de dar atenção a esses memes. Eles rejeitarão esse método. E o que é realmente triste é: a resposta republicana ao dia 6 de janeiro e à “Big Lie” nos mostrou a tolerância que os republicanos têm em relação à desonestidade e à mentira, se ela for dirigida contra seus odiados inimigos democratas.

Assim, por exemplo, logo após o dia 6 de janeiro, houve uma pesquisa de preferência e um dos gráficos mais assustadores que já vi, medindo a favorabilidade de Mitch McConnell, Mike Pence e Donald Trump entre os republicanos. E depois de 6 de janeiro, os índices de Mitch McConnell despencaram, os índices de Mike Pence despencaram e os de Trump mal se mexeram.

McConnell e Pence interromperam a tentativa de golpe em 6 de janeiro. Trump estava tentando, e os republicanos ficaram com ele e rejeitaram as pessoas que defenderam a Constituição naquele dia. E não pense nem por um minuto que o universo maior de influenciadores do MAGA não viu isso, não entendeu isso. E a mensagem foi muito clara: se você quiser permanecer em boa posição no Partido Republicano, você deve concordar com Trump, ponto final. Fim da discussão.

Jovem participante usando um boné "MAGA" espera na fila antes de um evento Town Hall com o Trump. Foto: Emily Elconin/Getty Images via AFP

Assim, temos uma dinâmica social dentro do Partido Republicano muito mais ampla, em que o MAGA está unido, o MAGA tem um propósito, o MAGA tem uma comunidade, e todos os outros estão mais fragmentados.

Essa história de Springfield acabará desaparecendo. Os memes vão se esgotar. O MAGA ficará entediado com isso. Mas cuidado.

Estamos nos aproximando do momento em que as cédulas enviadas pelo correio começarão a chegar às autoridades eleitorais estaduais, e já estamos começando a ver algumas dessas conspirações eleitorais surgindo.

Já começamos a ver novamente dúvidas sobre as cédulas enviadas pelo correio. Muitas pessoas estão olhando para essas mentiras transparentes, falsidades óbvias, acusações infundadas e dizendo: “Como isso está acontecendo de novo? Por que estamos aqui novamente?” E uma das respostas, francamente, é que o MAGA se diverte muito fazendo isso.

Portanto, cuidado. Estamos a apenas algumas semanas de uma nova onda de conspirações relacionadas à votação, especialmente porque Trump continua a ficar atrás nas pesquisas. A explicação para isso será a corrupção. A explicação para isso dentro do MAGA será a fraude e, portanto, você verá a “Grande Mentira” começar a borbulhar novamente muito em breve.