Muitos pensam que a vitória do presidente eleito Donald Trump afetará negativamente as economias da América Latina por causa da promessa dele de deportar milhões de imigrantes sem documentos e de aumentar as tarifas sobre as importações, mas que o impacto político da sua vitória será muito menor.

Eu acredito no oposto. Os planos econômicos de Trump podem não causar tantos danos à região, mas o seu desdém pelas regras democráticas será provavelmente usado como desculpa pelos aspirantes a autocratas da região para dizerem: "Se o presidente dos Estados Unidos faz isso, por que eu não posso fazê-lo?" Os planos econômicos de Trump incluem aumentar as tarifas sobre produtos de todo o mundo em 20%, e sobre produtos chineses em 60%. Ele também ameaçou aumentar as tarifas sobre os produtos mexicanos em até 100% se o México não fizer algo para impedir o ataque de imigrantes sem documentos, e aplicar uma percentagem semelhante sobre certos produtos provenientes da China.

“Donald Trump está disposto a esmagar o México com tarifas”, foi a manchete da revista britânica The Economist esta semana.

O antigo presidente mexicano Vicente Fox disse-me em uma entrevista em 7 de novembro que, se Trump aumentar as tarifas sobre os produtos mexicanos em 100%, “isso nos quebra”.

Além disso, Trump prometeu deportar os 11 milhões de imigrantes sem documentos nos EUA. Se isso acontecer, o México e outros países latino-americanos verão suas escolas e hospitais ficarem ainda mais superlotados e receberão menos remessas familiares dos seus imigrantes nos Estados Unidos.

Muitos defensores de Trump dizem que as ameaças dele não devem ser interpretadas tão literalmente, porque no seu primeiro mandato ele nem sempre fez tudo que prometeu.

Mas, desta vez, poderá ser diferente, porque Trump terá poderes quase absolutos.

Ele ganhou a presidência, a maioria no Senado, e pode ganhar a maioria na Câmara dos Deputados quando a contagem dos votos terminar, e ainda tem maioria conservadora na Suprema Corte.

Contudo, não acredito que seus planos econômicos sejam o fim do mundo para a América Latina. Pelo contrário, vários países da região poderiam se beneficiar se ele impusesse tarifas de 60% sobre as exportações chinesas e de 20% sobre os produtos latino-americanos.

Mario Cimoli, antigo secretário executivo adjunto da Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe, disse-me que “o plano de Trump para fechar as portas para a China poderia beneficiar o México e vários países da América Central, que poderiam obter maior acesso ao mercado dos EUA”. Quanto às deportações em massa de Trump, sou cético quanto à possibilidade de ele expulsar vários milhões de pessoas do país. Não se pode excluir a possibilidade de um acordo com a presidente do México, por meio do qual esta tomará medidas para reduzir a imigração de outros países para o México a caminho dos Estados Unidos, em troca de um fluxo maior de imigrantes temporários legais.

A deportação de milhões de imigrantes criaria uma enorme escassez de mão-de-obra nos setores da agricultura, hotelaria e construção dos EUA, aumentando os custos laborais e aumentando a inflação. Não creio que Trump queira que isso aconteça durante o seu mandato.

Contudo, o impacto político da vitória de Trump poderá ser maior. A recusa de Trump em reconhecer a sua derrota nas eleições de 2020, o seu apoio aberto à multidão violenta que atacou o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e a sua afirmação de que os meios de comunicação independentes são “os inimigos do povo” encorajarão vários presidentes latino-americanos a tentarem se tornar ditadores eleitos.