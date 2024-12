Opinião | Resta alguma esperança para a democracia na Venezuela?

No entanto, depois de uma longa entrevista com a líder da oposição, Maria Corina Machado, pergunto-me se Maduro é tão forte como muitos pensam.

Falei com Machado há alguns dias pelo Zoom e comecei por perguntar a ela onde está, pois Maduro já disse várias vezes que ela tinha fugido do país. Mas Machado me disse que está “fisicamente” no coração da Venezuela, organizando protestos dentro e fora do país para garantir que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez Urrutia - que, segundo os registros de votação publicados pela oposição, venceu as eleições - possa assumir a presidência em 10 de janeiro.

Quando perguntei a Machado como ela espera evitar que Maduro tome posse naquela data, Machado citou vários motivos pelos quais ela acredita que o ditador venezuelano “está numa posição absolutamente fraca, frágil e comprometida, e a cada dia que passa sua situação se agrava”.