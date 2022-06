Ao menos 28 pessoas morrem após explosão em depósito de contêineres em Bangladesh

DHAKA - O número de mortos pelo incêndio causada por uma forte explosão em um depósito de contêineres em Bangladesh neste domingo, 5, subiu para 28. Mais de 100 pessoas continuam feridas, enquanto os serviços de emergência tentam apagar as chamas e resgatar vítimas.

As explosões destruíram janelas de prédios próximos e foram sentidas a até 4 quilômetros de distância, disseram autoridades e relatos da mídia local.

Pelo menos cinco bombeiros estavam entre os mortos, de acordo com o Brig. Gen. Principal Jamil Uddin Ahmad, CEO do Serviço de bombeiros e defesa civil de Bangladesh. Outros 15 bombeiros estavam sendo tratados por queimaduras, afirmou.

Várias rodadas de explosões ocorreram após a explosão inicial como o fogo continuou a se espalhar, disse Uddin. Especialistas em explosivos de militares de Bangladesh foram chamados para ajudar os bombeiros.





Muitos dos feridos sofreram cortes nos membros e ao menos três pessoas com mais de 65% de queimaduras no corpo foi levado para um hospital militar.

O incêndio começou por volta das 21h20 do sábado no serviço de contêineres BM Inland Container Depot, uma empresa holandesa Joint Venture Bangladesh, localizado na zona de Sitakunda, em Chittagong, a cerca de 20 km do maior porto marítimo de Bangladesh.

“Não temos certeza de como isso começou, pode ter sido devido a um ato de sabotagem”, relatou à Agência EFE o diretor do BM, Muzibur Rahman, que acrescentou que no momento da explosão havia dentro do armazém cerca de 250 trabalhadores.

O chefe do Serviço de Bombeiros de Chittagong, Anisur Rahman, explicou à EFE que quando as chamas começaram a se espalhar “alguns contêineres começaram a explodir. Nós enfrentamos 16 unidades, mas ainda não conseguimos controlar o fogo”.

Alguns desses recipientes “tinham produtos químicos altamente inflamável”, e alguns deles ainda estão sendo explorado, concluiu.

O porta-voz da Associação de Contêineres Interiores de Bangladesh (BICA), Ruhul Amin Sikder, disse à EFE que alguns recipientes armazenaram peróxido de hidrogênio. “Depois do incêndio, alguns recipientes com peróxido de hidrogênio”, então “a magnitude da explosão não é menor do que a que vimos em Beirute, no Líbano, há alguns anos”, disse.

Atualmente, o país asiático possui 19 depósitos de contêineres privados e quatro deles estão localizados em Sitakunda. Incêndios e acidentes industriais são comuns em Bangladesh, um país com poucas medidas de segurança e no qual geralmente há um grande número de vítimas.

Em 2019, um incêndio em uma fábrica de produtos químicos na capital de Bangladesh matou 70 pessoas e feriu outras 55. Sete anos antes, pelo menos 119 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de roupas no país asiático. /EFE e AP