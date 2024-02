Após ameaça de Trump sobre Otan, líderes europeus buscam reforçar defesa

Trump, que é o favorito para concorrer à presidência novamente pelo partido Republicano, fez um comício no sábado, 10, na Carolina do Sul, onde afirmou que poderia encorajar a Rússia a “fazer o que quisesse” contra países aliados que são “delinquentes” e não cumprem com as regras de gastos de no mínimo 2% do PIB (Produto Interno Bruto) com defesa.

O republicano já havia sugerido antes que poderia desconsiderar o artigo 5º da aliança, que diz que o ataque contra um membro representa um ataque contra todos. Agora, foi mais longe ao dizer que poderia encorajar a Rússia a atacar um aliado.