Após avanços na contraofensiva, ataque a prédios residenciais deixam mortos e feridos na Ucrânia

Pelo menos seis pessoas morreram e 25 ficaram feridas nesta terça-feira, 13, em um ataque de mísseis à cidade ucraniana de Kryvy Rig.

“Um prédio de cinco andares foi destruído. Segundo os relatórios iniciais, três de seus moradores foram mortos. 25 pessoas ficaram feridas”, disse Sergiy Lysak no Telegram, em sua primeira declaração, acrescentando que ainda havia “pessoas sob os escombros”.

Outras sete pessoas ficaram feridas em ataques a dois outros locais, disse ele.

A vista mostra um prédio residencial fortemente danificado por um ataque de míssil russo em Kryvyi Rih nesta terça-feira, 13. Foto: Governor of Dnipropetrovsk Regional Military-Civil Administration Serhii Lysak via Telegram/Handout via REUTERS

Lysak disse que três mísseis de cruzeiro foram abatidos, mas outros conseguiram passar. Ele também pediu à população que não ignorasse as sirenes aéreas porque a situação “ainda é muito perigosa”.

A capital ucraniana e a cidade de Kharkov, no nordeste do país, também foram atacadas com drones e mísseis.

“De acordo com os relatórios iniciais, o inimigo usou mísseis de cruzeiro Kh-101/555″, disse a administração militar de Kiev.

“Todos os alvos inimigos no espaço aéreo ao redor de Kiev foram detectados e destruídos com sucesso” e nenhuma vítima ou dano foi relatado na capital, acrescentou.

Em Kharkov, a infraestrutura civil foi atingida em um ataque de drone, disse o prefeito da cidade, Igor Terekhov.

“Segundo os relatórios iniciais, uma empresa de serviços públicos no distrito de Kyivskyi e um armazém no distrito de Saltivskyi foram danificados. Houve um incêndio após uma explosão no último local”, disse Terekhov.

Pessoas ficam feridas e assustadas em edifício residencial fortemente danificado por um ataque de míssil russo, em meio ao ataque à Ucrânia, em Kryvyi Rih, região de Dnipropetrovsk, nesta terça-feira, 13. Foto: Alina Smutko/REUTERS

Alertas aéreos também foram emitidos nas regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk e Poltava.

A onda de ataques ocorre depois que a Ucrânia alegou ter retomado várias aldeias e feito avanços em sua contraofensiva contra as forças russas.

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, culpou a Rússia e classificou ataques como “terroristas”.“A operação de resgate em Kryvyi Rih continua”, disse. Kryvie é a cidade natal do presidente ucraniano. /AFP, EFE e AP