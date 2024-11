Como está a apuração das Eleições dos EUA na Louisiana? Veja mapa em tempo real

Louisiana tem um Dia de Eleição diferenciado, porque 5 de novembro é uma primária aberta para disputas não presidenciais. Isso significa que o Estado ainda não realizou primárias para reduzir o campo de candidatos a cargos que não sejam presidente. O candidato mais votado deve receber pelo menos 50% dos votos, mais um, para vencer imediatamente.

As urnas abrem às 6h (9h no horário de Brasília) e fecham 20h (23h em Brasília). A maioria dos votos deve ser contada no final da noite desta terça-feira ou no início da manhã quarta-feira. Em 2020, cerca de 88% do total de votos emitidos foram relatados até a meia-noite, horário do leste