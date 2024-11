Como está a apuração das Eleições dos EUA em New Hampshire? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos Estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

O Estado tem quatro delegados no colégio eleitoral e tende a votar no Partido Democrata em eleições presidenciais. A última vitória de um republicano em um pleito presidencial no Estado foi em 2000.

Funcionários do centro de votação de Fulton County, na Geórgia, trabalham um dia antes das eleições nos Estados Unidos Foto: Elijah Nouvelage/AFP

A abertura dos centros de votação varia de cada município entre 8h (horário de Brasília) e 13h (horário de Brasília). Os centros fecham entre as 21h (horário de Brasília) e as 22h (horário de Brasília), dependendo do local. New Hampshire contabiliza a grande maioria dos seus votos na noite da eleição. Cada cidade ou distrito geralmente divulga todos os seus resultados em uma única atualização. Em 2020, cerca de 63% de votos foram contabilizados até as 00h.

