Como está a apuração das Eleições dos EUA no Alabama? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração no Alabama em mapa da Associated Press (AP):

A votação presencial no Estado termina às 19h (22h de Brasília). Os eleitores no Alabama podem votar por correio, desde que apresentem justificativa. Por isso, quase todos os eleitores votam presencialmente no dia da eleição. As cédulas enviadas por correio devem chegar até o meio-dia do dia 5 de novembro para serem contadas.

Em 2020, Donald Trump obteve 62% dos votos contra 37% de Joe Biden. À meia-noite do horário da Costa Leste, cerca de 84% do total de votos já haviam sido apurados.