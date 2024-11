Como está a apuração das Eleições dos EUA no Arizona? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração no Arizona em mapa da Associated Press (AP):

O Arizona é um dos chamados “swing-states” ou Estados-pêndulos, que são chamados assim porque costumam não apresentar uma tradição de voto, variando entre republicanos e democratas a cada ciclo eleitoral. O Arizona conta com 11 delegados no colégio eleitoral.

As urnas no Estado fecham às 19h do horário local (23h de Brasília). Por lá, o processo de apuração dos votos é mais lento, com aumento da contagem manual e novos requisitos para manuseio de cédulas antecipadas.

Um eleitor deposita uma cédula na urna de coleta de votos no Centro de Tabulação e Eleições do Condado de Maricopa, em Phoenix, Arizona, em 23 de outubro de 2024 Foto: Olivier Touron/AFP

No Estado, os votos enviados e processados antes do dia da eleição são os primeiros a serem divulgados após o fechamento das urnas. Cédulas enviadas pelo correio e entregues no dia da eleição levam mais tempo para serem contadas, pois só começam a ser processadas e verificadas depois que as urnas fecham. O Arizona só libera os resultados quando todas as urnas foram apuradas ou uma hora após o fechamento de todas as urnas.