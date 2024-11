Como está a apuração das Eleições dos EUA na Carolina do Norte? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração na Carolina do Norte em mapa da Associated Press (AP):

A Carolina do Norte é um dos chamados Estados-pêndulo, que costumam não apresentar uma tradição de voto, variando entre republicanos e democratas a cada ciclo eleitoral. Assim, a disputa de votos é mais acirrada e imprevisível. Nas eleições presidenciais de 2020, Trump venceu com 50% dos votos, contra 49% de Joe Biden.

As urnas são fechadas às 19h30 do horário local (21h30 de Brasília). A Carolina do Norte tem um histórico de realizar uma rápida contagem de votos, em geral deixando apenas cerca de 1% dos votos não contabilizados após a noite da eleição.

Pessoas aguardam em fila para votar antecipadamente em Charlotte, Carolina do Norte Foto: Mike Stewart/AP

Neste ano, a contagem pode ser mais lenta em algumas áreas devido aos efeitos do furacão Helene. Autoridades eleitorais estaduais aprovaram medidas emergenciais em quase 30 condados, oferecendo aos eleitores opções adicionais para entregar suas cédulas de voto ausente.