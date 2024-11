Como está a apuração das Eleições dos EUA na Virgínia? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos Estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

A Virgínia é um Estado que possui 13 delegados no colégio eleitoral e tem tendências democratas. A legenda venceu as últimas quatro eleições presidenciais na Virgínia e Kamala está na frente nas pesquisas. Apesar disso, Trump ainda acredita que pode vencer no Estado e romper uma seca de 20 anos.

Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam nas eleições presidenciais dos Estados Unidos Foto: AP / AP

Os centros de votação abrem as 8h (horário de Brasília) e fecham as 21h (horário de Brasília). A Virgínia conta os votos mais rapidamente do que a maioria dos Estados. Em 2020, cerca de 71% do total de votos foram contabilizados antes das 00h.

Abaixo, veja como está a apuração na Virgínia no mapa da Associated Press (AP).