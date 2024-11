Como está apuração nos Estados-pêndulo nas Eleições dos EUA? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados “swing”. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração em cada Estado-pêndulo do país em mapas da Associated Press (AP).

Arizona

A apuração no Estado deve demorar dias. Por lá, o processo de apuração dos votos é mais lento, com aumento da contagem manual e novos requisitos para manuseio de cédulas antecipadas.

Veja como está a apuração no Arizona:

Geórgia

A legislação do Estado permite que as autoridades eleitorais dos condados comecem a tabular os votos enviados pelo correio às 7h no dia da eleição. Assim, os primeiros votos relatados na noite da eleição incluirão muitos desses votos pelo correio, além dos votos presenciais antecipados.

A Geórgia conta seus votos de forma relativamente rápida: em 2020, cerca de 77% do total de votos foi divulgado até a meia-noite no horário da Costa Leste dos EUA, segundo a AP.

Veja como está a apuração na Geórgia:

Michigan

O Michigan é um dos Estados mais importantes nesta eleição, e onde a apuração deve ocorrer mais rápido. Uma nova lei concede aos funcionários eleitorais locais mais tempo para processar e contar os votos por correspondência, o que deve ajudar a reduzir o congestionamento que atrasou a contagem na eleição presidencial de 2020.

Em 2020, cerca de 45% do total de votos de Michigan foi divulgado até a meia-noite no horário da Costa Leste dos EUA.

Veja como está a apuração em Michigan:

Nevada

Com um grande número de cédulas pelo correio possivelmente chegando após o Dia da Eleição, o resultado de algumas disputas altamente competitivas pode não ser determinado até que essas cédulas adicionais sejam recebidas e tabuladas. Cédulas enviadas pelo correio com carimbo de data do Dia da Eleição serão contadas se forem recebidas até 9 de novembro, quatro dias após o Dia da Eleição.

O estado não libera nenhum resultado de voto até que o último eleitor na fila tenha votado, o que pode ocorrer bem depois do horário formal de fechamento das urnas. Em 2020, cerca de 79% do total de votos foi relatado até as 6h da manhã do dia seguinte ao Dia da Eleição.

Veja como está a apuração em Nevada:

Carolina do Norte

A Carolina do Norte tem um histórico de realizar uma rápida contagem de votos, em geral deixando apenas cerca de 1% dos votos não contabilizados após a noite da eleição.

Neste ano, a contagem pode ser mais lenta em algumas áreas devido aos efeitos do furacão Helene. Autoridades eleitorais estaduais aprovaram medidas emergenciais em quase 30 condados, oferecendo aos eleitores opções adicionais para entregar suas cédulas de voto ausente.

Veja como está a apuração na Carolina do Norte:

Pensilvânia

Wisconsin

O Wisconsin tem 10 delegados no colégio eleitoral e é um dos mais importantes destas eleições. O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu no Estado em 2016, rompendo com uma seca de vitórias presidenciais para os republicanos no Estado que ocorria desde 1984. Em 2020, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu no Estado.

Em 2020, cerca de 70% do total de votos foram contabilizados até as 00h.O Wisconsin é um dos sete swing states, Estados-pêndulo em português, ao lado de Nevada, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Arizona e Carolina do Norte. Estes Estados não têm um comportamento eleitoral definido, podendo optar por democratas ou republicanos, dependendo da eleição.

Estados-pêndulo

O resultado da corrida dependerá dos eleitores de Estados que permanecerem indecisos, os chamados “swing-states” ou Estados-pêndulo, aqueles que não votam sempre no mesmo partido em toda a eleição.

Tais Estados são chamados assim porque costumam não apresentar uma tradição de voto, variando entre republicanos e democratas a cada ciclo eleitoral. São diferentes, portanto, de Estados como Nova York, que é fielmente democrata, e do Texas, que sempre dá votos a republicanos.

Funcionários de uma zona eleitoral em Janesville, Wisconsin, trabalham nesta terça-feira, 5 Foto: Spencer Platt/AFP

Esses Estados têm populações que são politicamente muito divididas e, assim, onde a disputa de votos é mais acirrada e imprevisível. O resultado das eleições nesses locais pode pender para qualquer um dos candidatos, o que os transforma em campos de batalha decisivos.

São sete Estados-pêndulo: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Juntos, esses Estados somam 93 dos 538 votos do colégio eleitoral — um número que pode mudar radicalmente qualquer cenário na busca pelos 270 votos dos candidatos à presidência.