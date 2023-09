Arábia Saudita diz que está ‘próxima’ de normalizar relação com Israel

WASHINGTON - O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, disse em uma entrevista à Fox News que as negociações em andamento sobre Israel significam que a normalização das relações entre os dois países está “mais próxima” a cada dia. O tratamento dos palestinos, porém, continua sendo uma questão “muito importante” a ser resolvida.

A Arábia Saudita está discutindo um grande acordo com os EUA no qual normalizaria as relações com Israel em troca de um pacto de defesa com os americanos e ajuda no desenvolvimento do seu próprio programa nuclear civil. Os sauditas disseram que qualquer acordo exigiria grandes progressos rumo à criação de um Estado palestino, o que é difícil de vender para o governo mais religioso e nacionalista da história de Israel.

Amplamente conhecido como MBS, o líder de facto da Arábia Saudita foi questionado durante uma entrevista o que seria necessário para normalizar as relações com Israel. “Para nós, a questão palestina é muito importante. Precisamos resolver essa parte”, disse ele. Em trechos divulgados antes da transmissão, ele acrescentou que houve “boas negociações” até o momento.

Príncipe da Arábia Saudita Mohammed bin Salman em evento para Infraestrutura global e desenvolvimento no dia da Cúpula do G20, Nova Délhi, Índia, 09 de setembro de 2023. Foto: AP Photo/Evelyn Hockstein

“Precisamos ver para onde vamos”, disse ele. “Esperamos que isso chegue a um ponto que facilite a vida dos palestinos e faça de Israel um ator no Oriente Médio.”

O príncipe negou relatos de que as negociações haviam sido suspensas, dizendo que a normalização está “cada dia mais próxima”.

Continua após a publicidade

A entrevista foi ao ar logo depois que o presidente Joe Biden se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. Ambos estavam em Nova York para a Assembleia-Geral da ONU.

Bin Salman deu muito poucas entrevistas aos meios de comunicação ocidentais, especialmente desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018, um dissidente saudita e colunista do Washington Post, numa operação levada a cabo por agentes sauditas que a inteligência dos EUA diz ter sido provavelmente aprovada pelo príncipe. MBS negou qualquer envolvimento.

Desde então, o reino conseguiu abandonar qualquer estatuto de pária que tinha, uma vez que mudou o foco para importantes iniciativas diplomáticas e para o progresso na Visão 2030, o amplo plano do príncipe para reformar a economia, proporcionar empregos aos jovens e tornar o reino cada vez menos dependente das receitas do petróleo.

Bin Salman foi questionado se estava preocupado com a possibilidade de o Irã eventualmente construir uma arma nuclear. “Estamos preocupados com a possibilidade de qualquer país obter uma arma nuclear.”

Pressionado sobre qual seria a atitude do reino se o Irã desenvolvesse uma arma nuclear, ele respondeu que a Arábia Saudita não ficaria para trás. “Teremos de conseguir uma.”