Os dados Índice de Preços ao Consumidor foram divulgados nesta quinta-feira, 15, pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). Os dados indicam que a maior alta foi no setor de restaurantes e hotéis, com 6,5%, seguido de bebidas alcoólicas e fumo (6,1%), este último influenciado pelo aumento dos cigarros.

O bloco de habitação, água, eletricidade e outros combustíveis teve avanço de 6%, puxado, entre outros motivos, pelo aumento no preço dos aluguéis. As duas divisões com as menores variações em julho foram vestuário e calçados (1,6%), e transportes (2,6%).