As melhores fotos das campanhas de Kamala Harris e Donald Trump

Nesta terça-feira, 5, os americanos foram às urnas em um clima tenso, após uma campanha marcada por violência política, tentativa de assassinato e um debate que tirou o presidente Joe Biden da disputa.

O jornal The New York Times reuniu uma seleção de fotos dos momentos mais marcantes das campanhas de Donald Trump e Kamala Harris à Casa Branca. As imagens, registradas pelos fotógrafos Doug Mills, Kelter Davis, Erin Schaff e Todd Heisler, capturam os principais acontecimentos das eleições americanas.