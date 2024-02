Vizinhos da Rússia temem os tanques de Putin e usam minas terrestres para se proteger

Com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump encorajando a Rússia a atacar o território da Otan e uma diminuição do apoio dos EUA à Ucrânia, algumas das nações que fazem fronteira com a Rússia estão à procura de formas de fortalecer as suas defesas, considerando o uso de minas terrestres e outras tecnologias de guerras antigas em uma tentativa de enfraquecer o Kremlin.

Dois anos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os países bálticos e a Finlândia alertam que uma ameaça ao seu próprio território pode estar no horizonte, com algumas agências de inteligência afirmando que o Kremlin poderá fazer atacar dentro de uma década. Os estados europeus ainda clamam por caças F-35, mas o renovado interesse e investimento em táticas centenárias é o exemplo mais recente de como a guerra da Rússia na Ucrânia está abrindo questionamentos sobre como defender o território da Otan. Embora os governos digam que ainda estão confiantes de que a Otan irá defende-los, a retórica de Trump torna mais importante do que nunca a capacidade de se manterem firmes durante o máximo de tempo possível.

Membros do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Lituânia na fronteira com a Belarus em 21 de janeiro de 2022. A Lituânia decidiu esta semana encerrar mais dois dos seus seis postos de controle de fronteira com a Belarus a partir do próximo mês Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Em nenhum momento as escolhas foram mais duras do que na discussão sobre as minas terrestres, à medida que os militares avaliam a sua capacidade de baixo custo para abrandar os tanques. As minas terrestres existem de muitas formas, mas a variante antipessoal mais barata e mais simples, uma vez instalada, pode representar um perigo décadas após o fim do conflito. Minas e outros resíduos explosivos de guerra mataram ou feriram pelo menos 12 civis por dia em todo o mundo em 2022, muitos deles crianças, de acordo com o Monitor de Minas Terrestres e Munições Cluster.

Os governos dos três países bálticos – Lituânia, Letônia e Estônia – têm conversado nas últimas semanas sobre a possibilidade de se retirarem da convenção internacional que proíbe as minas antipessoal. Por enquanto, cada um optou por não fazê-lo, mas todos estão investindo em minas antitanque e outras munições que são menos perigosas para os civis. É um desenvolvimento surpreendente em nações cujas florestas e campos possuem bombas e munições não detonadas resultantes de combates intensos durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial.

“O objetivo é que todos nós fortaleçamos as nossas capacidades de defesa, façamos tudo para que a nossa fronteira proteja as nossas sociedades”, disse o ministro da Defesa da Letónia, Andris Spruds, que encarregou os militares do seu país de examinarem se faria sentido retirar-se do tratado sobre minas terrestres, conhecido como Convenção de Ottawa. “Devemos defender nosso território desde o primeiro centímetro.” Spruds e os seus homólogos bálticos concordaram recentemente em construir o que chamam de Linha de Defesa do Báltico, um sistema coordenado de bunkers e fortificações. Até recentemente, grande parte da fronteira entre a Rússia e esses países era composta por campos ondulados e florestas de pinheiros abertos, com pouco impedimento para a travessia. Os países começaram a construir cercas em 2020 para dissuadir os imigrantes que as autoridades russas enviavam numa tentativa de desestabilizar os vizinhos europeus. Agora, a fronteira deverá tornar-se muito mais militarizada, com planos para instalar sensores e obstáculos físicos para bloquear tanques e outros veículos – bem como um investimento em um arsenal de minas antitanque e minas detonadas remotamente que podem ser mobilizadas se as tropas russas começarem a se reunir na fronteira.

Uma placa alerta sobre minas à beira de uma estrada no vilarejo de Kamianka, nos arredores de Izium, Ucrânia Foto: Vadim Ghirda/AP

Os planos de fortificação estão analisando as linhas defensivas da Rússia no leste ocupado da Ucrânia, onde os militares cavaram centenas de quilómetros de trincheiras, espalharam arame farpado e barreiras antitanque e colocaram campos minados extensos. Quando as forças ucranianas tentaram remover as minas, os drones russos conseguiram dirigir o fogo de artilharia contra elas, levando a um ganho territorial mínimo para os ucranianos, apesar das grandes ambições.

“A Rússia, em vez de utilizar mão de obra, utilizou minas”, disse James Cowan, um antigo general do exército britânico que é o principal executivo da HALO Trust, uma organização de remoção de minas.

A Lituânia e a Letónia têm aproximadamente o tamanho do Estado americano da Virgínia Ocidental, e a Estónia é menor do que isso, o que significa que, ao contrário da Ucrânia, que é muito maior, haveria pouco território para recuar se os tanques russos atravessassem a fronteira.

“Podemos esperar que, na próxima década, a Otan enfrente um grande exército de estilo soviético que, embora tecnologicamente inferior aos aliados, representa uma ameaça significativa devido ao seu tamanho, poder de fogo e reservas”, disse o diretor-geral do Serviço de Inteligência Estrangeira da Estónia, Kaupo Rosin, em uma avaliação anual de inteligência divulgada este mês.

Mas nenhum país planeja retirar-se do tratado sobre minas terrestres antipessoal por enquanto.

A Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, também entrou na Otan em 2023 Foto: Juho Kuva / NYT

A Finlândia, que teve uma analise interna separada sobre minas terrestres, alargou significativamente a fronteira da Otan com a Rússia quando aderiu à aliança no ano passado. Impulsionada por preocupações de segurança ao longo da sua fronteira russa de 1.332 quilómetros, a Finlândia assinou o tratado sobre minas terrestres antipessoal mais de uma década depois da maioria dos países, e só terminou de destruir os seus arsenais em 2015. Muitos políticos do país questionaram a decisão no passado. , incluindo o presidente eleito Alexander Stubb, embora o país não tenha planos atuais de sair da convenção.

Alguns políticos dos países bálticos afirmam que, apesar das garantias de defesa da Otan, a experiência recente da Ucrânia aumenta o imperativo de travar uma invasão russa. Em 2022, os líderes mundiais presumiram inicialmente que Kiev estava perdida e foram necessários cerca de 10 dias para que as atitudes – e a assistência – mudassem para um modo que ajudaria os ucranianos a recuperar território em vez de escapar.

“Há um espectro de minas terrestres que podemos usar. E a Letónia está absolutamente disposta a desenvolver esta capacidade”, afirmou Spruds. “Temos minas terrestres em nosso arsenal e desenvolveremos capacidade sem obter as minas terrestres que são proibidas pela convenção.”

O tratado permite que os países utilizem minas antitanque, que são consideradas mais seguras para os civis porque exigem muito mais pressão descendente para serem detonadas do que a causada por um ser humano a passar sobre elas. O tratado também permite a utilização de minas mais pequenas, controladas remotamente, que podem matar soldados individuais, desde que possam ser operadas por alguém que consiga distinguir entre alvos militares e civis. Esses tipos de minas são muito mais caros do que as antigas minas antipessoal, que, como parte da doutrina militar convencional, estão espalhadas em torno de uma mina antitanque para dificultar a desativação da carga maior.

Com uma fronteira fortificada, a Rússia necessitaria de “muito mais recursos, muito mais poder de fogo” para um ataque, disse Salm. A necessidade do Kremlin de acumular estas forças adicionais, observou ele, daria aos países da NATO um aviso antecipado de um ataque iminente, dando-lhes mais tempo para se prepararem.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, se encontra com o presidente da Letonia, Edgards Rinkevics, em Riga, Letônia Foto: Toms Kalnins/ EFE

“Nosso plano é usar massivamente minas antitanque, minas de visão e todo tipo de outras minas”, disse Salm. “Essa tem sido nossa política desde muito cedo. Fornecemos à Ucrânia dezenas de milhares de minas antitanque. Estamos repondo esses estoques.”

Alguns ativistas anti-minas dizem que mesmo as minas permitidas ao abrigo do tratado podem constituir um problema para os civis. Eles alertam que qualquer tipo de mina não monitorada pode representar um risco à segurança.

Quando o tratado estava a ser negociado, muitos grupos internacionais anti-minas queriam que as minas antitanque fossem proibidas, “porque muitos autocarros e veículos de transferência de refugiados estavam a explodir”, disse Ken Rutherford, professor de ciências políticas da Universidade James Madison que sobreviveu. uma explosão de mina terrestre na Somália em 1993.

“Só porque as minas antitanque não estão incluídas no Tratado de Ottawa não as torna humanitárias ou sensatas”, disse ele.

Mas alguns políticos dizem que os países da linha da frente deveriam ir mais longe, retirando-se do tratado e fazendo tudo o que pudessem para que o Kremlin pensasse duas vezes antes de cruzar a fronteira.

“Na Ucrânia, vemos que todas essas linhas fortificadas são realmente muito eficazes”, disse Janis Garisons, que até ao mês passado era o principal funcionário público do Ministério da Defesa da Letónia. “Será uma boa dissuasão se os russos souberem que estamos prontos para usar tudo o que estiver à nossa disposição.”

Por enquanto, parece provável que os líderes se concentrem naquilo que lhes é permitido em relação aos atuais compromissos do tratado - mas continuem a observar os combates na Ucrânia em busca de novas lições.

“O campo de batalha na Ucrânia é um exemplo importante de como ocorre a guerra moderna, que na verdade combina as tecnologias mais recentes e soluções antigas e baratas”, disse Spruds, o ministro da Defesa da Letónia. “Vemos a mistura de tudo: a ambição do século XIX, a brutalidade da guerra de trincheiras do século XX e as tecnologias do século XXI. Muitas coisas que antes eram tidas como certas deveriam ser corrigidas.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.