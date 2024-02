Ataque a tiros interrompe celebração do Super Bowl e deixa um morto; número de feridos sobe para 30

O desfile que celebrava a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl foi interrompido por um ataque a tiros nesta quarta-feira, 14. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas, segundo informações da polícia, que confirmou ainda a prisão de três suspeitos.

De acordo com o The New York Times, cerca de trinta pessoas que estavam na celebração, incluindo crianças, foram atendidas em hospitais da região. Há pelo menos 22 baleados, além daqueles que sofreram com outros tipos de ferimentos durante a confusão. O motivo do ataque ainda está sendo investigado. O tradicional desfile da vitória percorreu um trajeto de 3 quilômetros até a antiga estação ferroviária Union Station, que se transformou em ponto turístico da cidade. Foi lá que aconteceu o ataque. Torcedores então fugiram às pressas, enquanto a polícia trabalhava para esvaziar a estação.

Transmissões ao vivo da televisão local mostraram policiais com armas em punho e pessoas correndo pela área da Union Station. No meio da confusão, crianças se perderam dos pais.

“Assim que o desfile terminou, tiros foram disparados ao lado da Union Station”, relatou a chefe da polícia Stacey Graves em coletiva. Na mesma entrevista, ela confirmou que pelo menos uma pessoa morreu e expressou a frustração com o ataque. “As pessoas vieram para celebrar, deveriam esperar um ambiente seguro”, lamentou.

As centenas de milhares de pessoas comemoravam a vitória dos Chiefs, no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, no último domingo. Antes da tragédia, vários jogadores desceram dos ônibus para cumprimentar e tirar fotos com torcedores. Toda equipe do Kansas City Chiefs, incluindo jogadores, técnicos e funcionários, está em segurança, informaram autoridades locais.

“Rezo pela cidade”, escreveu nas redes sociais o quarterback do time Patrick Mahomes. Uma hora antes, a National Football League (NFL), havia publicado um vídeo dele no desfile.

Equipes de resgate chegam ao local do ataque a tiros que interrompeu celebração do Super Bowl Foto: AP Photo/Charlie Riedel

“Pensei que fossem fogos de artifício. Ouvi entre 15 e 20 disparos em um período muito curto”, relatou o torcedor John O’Connor ao Kansas City Star.

O prefeito Quinton Lucas, que foi ao desfile com familiares, estava no Union Station quando ouviu os disparos. “É absolutamente uma tragédia, do tipo que jamais esperaríamos em Kansas City, e do tipo que lembraremos por algum tempo”, lamentou na entrevista coletiva.

O prefeito disse ainda que recebeu uma ligação da Casa Branca, oferecendo assistência federal nas investigações. Segundo a imprensa americana, o presidente Joe Biden já foi informado sobre o ataque.

O governador do Missouri, Mike Parson, informou nas redes sociais que ele e a primeira-dama também estavam presentes no local no momento do ataque a tiros, mas que já estão em local seguro. “Enquanto esperamos para saber mais, nossos corações estão com as vítimas”, diz a mensagem do governador./Com APF, W. Post e NY Times