Os ataques de ida e volta na Síria, no Iraque e na Jordânia - sem mencionar a disputa entre os Estados Unidos e seus aliados, e os houthis apoiados pelo Irã no Iêmen - aproximaram a região de um conflito mais amplo, mesmo com o governo insistindo que não quer guerra com o Irã. Em vez disso, as autoridades dos EUA dizem que estão concentradas em reduzir os arsenais das milícias e impedir novos ataques contra as tropas dos EUA, bem como contra navios mercantes no Mar Vermelho.

Mas, ao atacar os comandantes do Hezbollah de Kata’ib, o governo está enviando uma mensagem ao Irã e às milícias de que cada vida americana tirada será recebida com uma forte resposta, disseram as autoridades americanas.