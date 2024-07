Rússia troca ataques com Ucrânia e alerta que mísseis dos EUA fariam das cidades europeias ‘alvos’

KIEV - Os bombardeios russos na Ucrânia mataram quatro pessoas neste sábado, 13, informaram autoridades locais. Enquanto os dois países trocavam ataques de drones, a Rússia voltou a ameaçar o Ocidente e advertiu que a instalação de mísseis americanos transformaria cidades europeias em “alvos”.

Em Kherson, região parcialmente ocupada, duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em ataque perto da capital regional, informou o governador Oleksandr Prokudin. Outras duas mortes ocorreram em Kharkiv, onde os bombardeios deixaram ainda 16 feridos, de acordo com o governador Oleh Syniehubov. Do outro lado da fronteira, em Rostov, no sudoeste da Rússia, um terminal petroleiro foi incendiado neste sábado, após um ataque de drone da Ucrânia, informaram autoridades locais. Esse foi o mais recente ataque de longa distância das forças de Kiev em uma região fronteiriça.

O governador Vasily Golubev disse que o fogo se espalhou por 200 metros quadrados. Cerca de cinco horas depois de relatar o incêndio no aplicativo de mensagens russo Telegram, Golubev disse que as chamas foram contidas.

‘Alvos’ na Europa

Longe do campo de batalha, em Moscou, o Kremlin afirmou que a instalação de mísseis americanos faria de cidades europeias “alvos” da Rússia e aludiu à Guerra Fria.

“A Europa é o alvo dos nossos mísseis, o nosso país é o alvo dos mísseis americanos na Europa. Já vivemos isso. Temos a capacidade de parar estes mísseis, mas as vítimas potenciais são as capitais desses países europeus”, disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

Durante a cúpula da Otan, Washington e Berlim anunciaram esta semana que vão dar início à instalação pontual de mísseis americanos de longo alcance na Alemanha em 2026. No comunicado, os Estados Unidos e a Alemanha mencionaram que o plano inclui a implantação de mísseis SM-6 e Tomahawk, além de armas hipersônicas em desenvolvimento, o que aumentará o alcance dos projéteis instalados atualmente na Europa.

O Kremlin condenou a decisão, que criticou como um retorno à Guerra Fria. E o ministro da Defesa, Andrei Belousov, falou por telefone com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, sobre a redução do risco de uma “possível escalada”, informou Moscou na sexta.

Equipes de resgate e voluntários limpam os escombros e procuram vítimas depois que um míssil russo atingiu o principal hospital infantil da Ucrânia, em Kiev, na segunda-feira, 8 Foto: Efrem Lukatsky/AP

Ataques interceptados

Além dos ataques deste sábado, o ministério da Defesa russo afirmou ter interceptado drones ucranianos sobre as regiões de Rostov, Kursk e Belgorod.

As defesas aéreas da Ucrânia, por sua vez, interceptaram quatro dos cinco drones lançados pela Rússia durante a noite, disse a Força Aérea Ucraniana na manhã de hoje. Segundo Mykola Oleschuk, comandante das Forças Aéreas da Ucrânia, o quinto drone deixou o espaço aéreo ucraniano em direção a Belarus.

Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou os ataques aéreos em solo russo, visando refinarias e terminais de petróleo em um esforço para desacelerar a máquina de guerra do Kremlin. O exército de Moscou tem voltado as atenções ao leste da Ucrânia, onde a escassez de tropas e munições no terceiro ano de guerra tornou os ucranianos mais vulneráveis./AP e AFP