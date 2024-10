Muitas pessoas dizem que não conseguem viver sem seus celulares. Mas a tentativa de uma mulher australiana de salvar o dela a fez lutar para voltar à sua vida. Este mês, Matilda Campbell estava com seus amigos em Hunter Valley, uma região vinícola cerca de 241 quilômetros ao norte de Sydney, na Austrália, quando seu telefone caiu entre pedras. Ela tentou recuperá-lo, mas escorregou e ficou presa entre duas pedras - eventualmente se encontrando de cabeça para baixo.

Seus amigos tentaram ajudá-la, mas não tiveram sucesso. Eles também tentaram ligar para uma linha de ajuda de emergência, mas tiveram que entrar em seu veículo e dirigir para encontrar um sinal, ela disse em um comunicado. Um amigo ficou para trás e ajudou a mantê-la calma, embora ela ainda tivesse tido um ataque de pânico. "Em um ponto, honestamente pensei que não conseguiria sair e estava me xingando por não ter dito à minha família que os amava antes de partir e estava pensando em todas as situações que eu poderia ter lidado melhor", disse ela. "Comecei a chorar enquanto pensava nessas coisas, pois realmente acreditava que não conseguiria sair."

Matilda Campbell escorregou e ficou presa entre pedras de cabeça para baixo. Foto: NSW Ambulance via Facebook

Quando os paramédicos chegaram a Campbell, ela estava pendurada pelos pés há mais de uma hora. Os socorristas disseram que tiveram que remover várias pedras grandes para criar um ponto de acesso seguro e construir uma estrutura de madeira para garantir a estabilidade. Eles então usaram um guincho Tirfor, um dispositivo de tração e elevação com um cabo de aço contínuo, para mover uma pedra pesando 500 quilos.

Cerca de sete horas após sua queda inicial, Campbell foi resgatada com segurança. “Em meus 10 anos como paramédica de resgate, nunca tinha encontrado um trabalho como este”, disse Peter Watts, um paramédico de resgate especialista em ambulância de Nova Gales do Sul, em uma postagem no Facebook. “Foi desafiador, mas incrivelmente gratificante.”

Mas nem tudo pôde ser salvo, disseram os socorristas, observando uma perda importante: ela não conseguiu recuperar seu telefone. Campbell reconheceu o escorregão e a queda angustiantes em sua própria postagem no Facebook, dizendo que era propensa a acidentes. “Não vou mais explorar rochas por um tempo!”, ela escreveu na semana passada.

Imagem mostra momento do resgate de Matilda; socorristas tiveram que remover pedras grandes. Foto: NSW Ambulance via Facebook

Hunter Valley é uma das regiões vinícolas mais estabelecidas da Austrália. Famosa por suas paisagens verdejantes e vinhedos abundantes, os visitantes se reúnem lá o ano todo para passeios de vinho, colheita de frutas e caminhadas na natureza. Em uma postagem posterior no Facebook, Campbell compartilhou sua gratidão pelos amigos que pediram ajuda e pela equipe que a resgatou.

“Sou eternamente grata”, ela escreveu, “pois provavelmente não estaria aqui hoje”. Ela disse em sua declaração que passou três dias em um hospital com cortes em um lado do corpo, um tornozelo torcido e vértebras fraturadas, mas não precisou de cirurgia.

“Espero também que esta seja uma boa mensagem para que as pessoas não se coloquem em perigo por um telefone como eu fiz”, disse ela. “Nenhum telefone vale o risco da sua vida.”

