Barack Obama e Kamala Harris se conheceram há 20 anos, quando ela era promotora pública em São Francisco e ele estava concorrendo ao Senado por Illinois. Em 2008, ela bateu de porta em porta para ele em Iowa antes das convenções que o ajudaram a chegar à presidência. Na noite desta terça-feira, 20, ele retornou à sua cidade natal, Chicago, para fazer um discurso na Convenção Nacional Democrata que ele espera que tenha o mesmo efeito para ela.

Obama chega a esse momento equilibrando sua parceria de governo e afeição pelo presidente Joe Biden e sua amizade com Kamala. Tendo ajudado a arquitetar, com outros líderes do partido, a saída de Biden da campanha de 2024, Obama está, sem dúvida, determinado a manter o respeito por seu vice-presidente e, ao mesmo tempo, apontar para um futuro pós-Biden para seu partido e reviver o senso de esperança que marcou sua campanha de 2008. Seu discurso foi um dos mais esperados da semana, eclipsado talvez apenas pelo discurso de aceitação de Kamala na noite de quinta-feira, 22. Ele está em posição de fazer por ela o que o ex-presidente Bill Clinton fez por ele na convenção democrata de 2012, que foi apresentar a justificativa para um segundo mandato de Obama e explicar o programa econômico do governo Obama aos eleitores céticos quanto ao ritmo da recuperação após a recessão de 2008-2009. Muitos democratas se lembram do discurso de Clinton como o melhor daquela convenção.

Obama e sua esposa Michelle, que também discursou, estão no auge do Partido Democrata, indiscutivelmente os dois democratas mais populares do país. Desde que deixaram a Casa Branca no início de 2017, eles seguiram caminhos paralelos, mas separados. Ele é o parceiro político do relacionamento; ela transcendeu a política.

“Michelle está em uma categoria completamente diferente”, disse David Axelrod, que atuou como estrategista-chefe de Obama. “Ela nunca se considerou ‘na política’. Ela era uma recruta. Ela é hoje mais uma figura cultural.”

O portfólio do ex-presidente incluiu o trabalho por meio da Fundação Obama, que agora é seu foco principal. Isso envolve não apenas a conclusão da construção de uma biblioteca presidencial no South Side de Chicago, mas também vários programas destinados a desenvolver uma nova geração de líderes nos EUA e no mundo.

“Além do trabalho político que ele está fazendo, essa é sua principal prioridade”, disse Valerie Jarrett, diretora executiva da Fundação Obama e amiga e conselheira de longa data dos dois Obamas. “Ele está extremamente envolvido no projeto do programa. Ele é ativo no projeto do Centro Presidencial Obama e é um arrecadador de fundos muito eficaz.”

Barack e Michelle Obama publicaram livros desde que deixaram a Casa Branca (os dois dela superaram o dele, que foi o primeiro de um livro de memórias presidenciais em dois volumes) e se uniram para produzir documentários por meio de uma parceria com a Netflix e a Higher Ground. Ele dedicou tempo ao Comitê Nacional Democrata, liderado por seu amigo Eric Holder, que atuou como procurador-geral no governo Obama. O ex-presidente também faz algumas palestras pagas, embora, de acordo com um assessor, ele não fale com fundos de hedge ou bancos.

Se eles ainda não eclipsaram totalmente Bill e Hillary Clinton no firmamento democrata, os Obamas são certamente o casal mais contemporâneo. Eles se sentem confortáveis com as novas tecnologias e com o papel dos influenciadores na política atual. Eles aceitaram de bom grado o poder da mídia social para alcançar uma geração mais jovem de pessoas.

Vice-presidente Kamala Harris e Barack Obama em evento na Casa Branca em abril de 2022. Ex-presidente dos Estados Unidos discursou na Convenção Democrata em apoio à Kamala. Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post

Barack, 63, e Michelle, 60, são contemporâneos de Kamala, 59. A chamada de vídeo que fizeram para apoiá-la pouco depois de Biden ter abandonado a corrida alcançou um total de 117 milhões de visualizações, de acordo com uma autoridade com conhecimento do relacionamento entre Kamala e os Obamas. Quando Obama organizou um grande evento de arrecadação de fundos para Biden em Los Angeles no início do verão, ele passou um tempo com 60 criadores de conteúdo, enfatizando o papel que eles poderiam desempenhar na eleição.

Desde que deixou a Casa Branca, Obama tem sido criterioso em seu envolvimento na política de campanha. Holder disse que Obama “não sente a necessidade de estar na frente e no centro o tempo todo”.

Mas ele foi atraído para a política mais do que talvez pretendesse, pois estava pensando em sua pós-presidência enquanto ainda estava na Casa Branca. Ele ficou impressionado com os ex-presidentes George H.W. Bush e George W. Bush pela maneira como se comportaram depois de deixar a Casa Branca, escolhendo cuidadosamente quando se manifestar e dando-lhe espaço para tomar decisões mesmo quando discordavam. "Essa era sua visão do que seria sua pós-presidência", disse Axelrod. "E então surgiu Trump, e era impossível não comentar e não se envolver no debate em algum nível devido à natureza extrema de algumas das coisas que Trump fez." A presidência de Obama nunca correspondeu às enormes expectativas de sua campanha de 2008. Os membros da ala liberal do partido o criticaram por não ser suficientemente ousado e progressista. Alguns ficaram desapontados com sua disposição de fazer concessões ou até mesmo de buscar concessões com um Partido Republicano que se tornou mais intratável ao longo de sua presidência.

Outra crítica a Obama foi a de que ele negligenciou seu papel de construtor do partido, que, apesar de todo o talento e energia que investiu em suas próprias campanhas, ele fez pouco para ajudar a nutrir a infraestrutura do Partido Democrata. Nas eleições de meio de mandato de 2010 e 2014, os democratas sofreram grandes perdas. Quando ele deixou o cargo, o partido parecia esvaziado.

“Desde o fim de seu mandato, algumas de suas promessas e contribuições para a política e a história americanas voltaram à mente das pessoas”, disse Julian Zelizer, historiador da Universidade de Princeton. “Em parte, o contraste com Trump foi tão grande. Houve mais apreciação do que Obama representava, mais apreciação do que ele realizou, à medida que a radicalização do Partido Republicano se tornou clara.”

Em alta Internacional Nicolás Maduro pode ser preso pelo Tribunal Penal Internacional? De olho na expansão do arsenal chinês, Biden aprova nova estratégia nuclear secreta dos EUA ‘Nota fiscal’ de 3.500 anos é encontrada em área afetada por terremotos na Turquia Holder disse que, desde que deixou a Casa Branca, Obama tem visto o trabalho em nome do partido como uma responsabilidade essencial. “Ele fez o máximo que pôde ao tentar governar a nação”, disse Holder. “Agora ele tem mais tempo e seu papel mudou.” Obama ajudou a arrecadar dinheiro para o comitê democrata e trabalhou com Holder nas questões de supressão de eleitores, ambos vistos como ingredientes no esforço para reconstruir o partido nos níveis estadual, local e nacional. Obama oferece conselhos a vários políticos mais jovens. “Ele aconselha de forma discreta”, disse Holder. “Isso não é divulgado.” Esse trabalho não divulgado inclui a assessoria e o aconselhamento a Kamala, que tem sido contínuo durante toda a presidência de Biden e aumentou no mês passado, quando ela passou a liderar a chapa democrata. Obama acompanhou a carreira de Kamala quando ela passou de promotora distrital a procuradora-geral do Estado da Califórnia. Holder disse que quando estava se preparando para deixar o Departamento de Justiça em 2015, Obama discutiu Kamala como uma possível sucessora. Holder disse que ligou para Kamala para avaliar seu interesse. Por fim, Obama escolheu Loretta E. Lynch como sucessora de Holder, em um momento em que Kamala estava pensando em fazer uma campanha para o Senado, uma cadeira que ela conquistou em 2016. “Nós nos conhecemos há 20 anos. Observei como você se destacou em todos os cargos que ocupou”, disse Obama a ela no telefonema em que ele e Michelle Obama apoiaram formalmente sua candidatura à presidência no mês passado. “Ver todo esse trabalho árduo ser reconhecido é algo que não poderíamos estar mais entusiasmados. E, portanto, a principal coisa que queríamos fazer era avisá-la e avisar Doug [Emhoff], nosso futuro primeiro cavalheiro, que faremos tudo o que pudermos para ajudá-la a chegar à presidência.”

Eric Schultz, assessor sênior do ex-presidente, disse: “O presidente Obama acredita que este é um momento de mãos à obra e está empenhado em fazer tudo o que puder para eleger a vice-presidente Kamala e os democratas em todo o país. Sua estratégia neste outono será orientada por onde ele pode mover a agulha com os democratas e eleitores indecisos, especialmente em Estados com disputas importantes.”

Obama desempenhou um papel importante na decisão final de Biden de deixar de ser candidato, atuando como uma caixa de ressonância, de acordo com pessoas familiarizadas com seu papel. Mas se Biden estava procurando Obama para combater os esforços para incentivá-lo a desistir da corrida, o ex-presidente não o fez.

Obama teria feito um discurso robusto se Biden ainda fosse o candidato. Mas, como disse um ex-conselheiro de Obama, “teria sido mais difícil, por mais que eles sejam amigos, por causa de todas as perguntas que pairavam sobre a candidatura e que não tinham resposta. É muito difícil falar sobre o futuro se as pessoas não acham que seu candidato faz parte dele”.

Aqueles que conhecem Obama dizem que ele aguardará as recomendações da campanha de Kamala sobre o papel exato que ele deve desempenhar neste outono — quando e onde ele deve ir — em vez de se inserir sem ser solicitado. Ter David Plouffe, que foi seu gerente de campanha em 2008, agora como parte da campanha de Kamala tornará isso mais fácil. “Ele está no modo de recebimento”, disse um assessor de Obama. “A campanha está comandando o show”.

Outros ex-assessores de Obama estão trabalhando para Kamala agora, incluindo a presidente da campanha Jennifer O’Malley-Dillon e a assessora sênior Stephanie Cutter.

Os ex-assessores dizem que, em seu discurso, Obama tenta recriar parte do clima e do teor de sua campanha de 2008 também. Rahm Emanuel, o primeiro chefe de gabinete de Obama na Casa Branca e atualmente embaixador dos EUA no Japão, disse: “Ele pode invocar nossos melhores anjos”, oferecendo um forte contraste com o ambiente político atual.

“Este momento não é diferente da época em que ele era ativo na política nacional”, disse Axelrod. “Era sobre a guerra e a economia, mas também era sobre pessoas que realmente queriam virar a página do rancor e da política desgastante de Washington.”

No final das contas, Kamala terá que tentar criar esse clima por conta própria, mas na noite de terça-feira, sua campanha contou com os dois Obamas para tentar levar o país a uma nova direção.