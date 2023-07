‘Barbie da Ucrânia’ é acusada de comandar seita e de expor seus seguidores a risco de envenenamento

Uma influenciadora da Ucrânia conhecida como a “Barbie da vida real” está sendo acusada de comandar uma seita e de influenciar seus seguidores ao envenenamento. Valeria Lukyankova, que tem 1,9 milhão de seguidores no Instagram, foi denunciada pela influenciadora Katya Konasova, conhecida por expor charlatões e falsos curandeiros da internet.

De acordo com o portal britânico Daily Mail, ela está sendo investigada pela polícia da Rússia e pela promotoria. Ela é acusada de sugerir aos seus milhares de seguidores que bebessem terebintina, um solvente natural, para deixar o corpo livre de parasitas. As denúncias também apontam que ela indicou aos seus fãs a cheirarem mercúrio porque “habilidades paranormais e memórias de vidas passadas são despertadas”. A inalação de altas concentrações dessa substância pode ocasionar dano rápido aos pulmões, além de transtornos psíquicos.

Segundo Katya Konasova, as mulheres também foram aconselhadas a “fazer tampões com alcatrão e óleo essencial de toranja”. “Lera [Valeria] está convencida de que um verme ou polvo assustador vive no corpo de todos, algo com tentáculos que destrói sua vontade e domina [você]”, disse Katya, em um vídeo publicado no seu canal do YouTube.

Muitas das dicas perigosas dadas por Valeria Lukyankova eram divulgadas em uma espécie de clube privado online que seus seguidores pagavam para participar. Foto: Reprodução Instagram/valeria_lukyanova21

Muitas dessas “dicas” são dadas em uma espécie de clube online privado, em que seus fãs pagam uma mensalidade para participar. Chamado de Rex Deus, o grupo foi fechado pela “Barbie” nesta semana. “Rex Deus ajudou milhares de pessoas a se encontrar, aprender sua missão, aprender como o mundo funciona, dominar as tecnologias quânticas e aplicá-las na vida cotidiana”, escreveu a influenciadora.

“‘Todos os dias recebo palavras de agradecimento dos sócios do clube. Apesar disso, percebi que não posso mais fazer isso”, argumentou sobre o fechamento, embora alguns seguidores tenham apontado que o encerramento do clube foi devido à exposição da youtuber.

“Como você dorme à noite sabendo que envenena as pessoas e as engana para tirar dinheiro?”, escreveu um seguidor, de acordo com o Daily Mail.