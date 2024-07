Democratas dizem que Joe Biden deveria se retirar da campanha em ligação de lideranças da Câmara

Doadores democratas congelam US$ 90 milhões enquanto Biden for o candidato

Durante a reunião privada na Câmara, alguns legisladores, incluindo democratas que não defendram explicitamente o afastamento de de Biden, disseram acreditar que a vice-presidente Kamala Harris seria uma forte candidata para enfrentar Trump caso Biden deixasse a disputa.

A oposição contra a continuidade de Biden como candidato do partido só começou depois que alguns democratas seniores abriram a reunião falando em apoio ao presidente. Mas a maré mudou rapidamente depois que Nadler foi o primeiro democrata a falar contra a continuidade de Biden.

Embora nenhum líder democrata do Congresso ainda tenha pedido publicamente que Biden se afaste, cinco democratas da Câmara já o fizeram, e a ansiedade está começando a se manifestar também entre os senadores.

Murphy disse acreditar que Biden ainda pode derrotar Trump. Mas acrescentou que “o presidente precisa responder às perguntas que os eleitores têm”. Murphy insistiu várias vezes durante a entrevista que Biden tinha que provar seu valor “esta semana” em conversas “sem roteiro” com os eleitores.

“Eles precisam ver mais do presidente, e espero que vejamos isso nesta semana”, disse ele. A mensagem do senador também parecia ter como objetivo alertar o presidente e as pessoas ao seu redor de que a postura desafiadora em resposta a perguntas reais sobre a candidatura de Biden não poderia continuar. Em uma entrevista recente, o presidente americano negou que vários democratas tenham pedido que ele se afastasse e declarou que somente “o Senhor Todo-Poderoso” poderia persuadi-lo a se retirar da disputa. “Ainda há dúvidas”, disse Murphy. “O relógio está correndo”.

Outro democrata, o senador Michael Bennet, do Colorado, disse por meio de uma porta-voz que acredita que Biden “precisa garantir ao povo americano que pode fazer uma campanha vigorosa para derrotar Donald Trump” e que conversaria com seus colegas esta semana sobre “o caminho mais viável para esta eleição existencial”.

E o senador Angus King, um independente do Maine que faz parte da bancada dos democratas, tem a mesma opinião, de acordo com um porta-voz. King “acredita que o presidente deve aproveitar todas as oportunidades nos próximos dias para estabelecer sua capacidade de continuar a campanha e o trabalho da presidência por meio de entrevistas sem roteiro e interações diretas com os eleitores”, disse o porta-voz, Matthew Felling, no domingo. “É somente por meio desse processo público que ele pode demonstrar que a quinta-feira foi simplesmente uma noite de folga e que sua capacidade anterior de definir as questões e buscar soluções de senso comum permanece inalterada.”

Na semana passada, o senador Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, expressou publicamente sua preocupação com a franqueza da campanha em relação ao estado de saúde de Biden, mas não chegou a pedir que o presidente se afastasse. E o senador Peter Welch, de Vermont, alertou sobre uma “forte correnteza” para os candidatos democratas à Câmara e ao Senado se o candidato presidencial democrata perder feio em novembro.

O senador Mark Warner, democrata da Virgínia, tem se esforçado para reunir os senadores democratas esta semana para discutir um caminho a seguir e suas preocupações com a permanência de Biden como candidato, uma conversa que agora deve ocorrer na terça-feira, quando eles se reunirem para o almoço semanal a portas fechadas do partido. Warner expressou em particular sua angústia com relação ao desempenho do presidente nos debates e suas dúvidas de que ele possa permanecer na disputa e vencer a reeleição.