Perguntas feitas a Biden em entrevistas de rádio foram fornecidas por assessores do democrata

Andrea Lawful-Sanders, apresentadora do programa The Source na WURD na Filadélfia, disse que funcionários do presidente americano lhe deram uma lista de oito perguntas antes da entrevista na quarta-feira, 3.

“As perguntas foram enviadas para minha aprovação, eu as aprovei”, ela disse a Victor Blackwell, o âncora do programa First of All na CNN. Questionada se foi a Casa Branca que enviou as perguntas com antecedência para ela, ela disse que foi. “Eu recebi várias perguntas — oito delas”, ela disse. “E as quatro que foram escolhidas foram as que eu aprovei.”