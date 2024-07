Biden defende 'chance a todos' após ser criticado por seguir em disputa eleitoral

Depois de ter concedido sua primeira entrevista televisiva após ter sido duramente criticado pelo seu desempenho no debate contra o ex-presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou no X, neste sábado, 6, defendendo a necessidade de dar uma chance a todos.

Minha vida me ensinou a abraçar a liberdade e a democracia, respeitar a todos, dar uma chance a todos e não dar ao ódio nenhum porto seguro", afirmou em sua conta no X. No mesmo post, ele disse conhecer a história americana e que as disputas de poder não são uma novidade para ele. "Repetidas vezes tenho visto a disputa entre aqueles que querem nos levar de volta e aqueles que querem nos levar adiante", disse.

Biden tem sofrido uma crescente pressão para abrir mão de sua candidatura à medida que aumentam as dúvidas sobre sua capacidade de governar durante um segundo mandato. A entrevista concedida para a ABC News na sexta-feira, 5, pareceu não acalmar a ansiedade de seus apoiadores. Mas o democrata, por sua vez, tem insistido repetidamente que se manterá na disputa, embora reconheça que tenha ido mal no debate.

“Ninguém está mais qualificado do que eu” para vencer as eleições, afirmou o presidente democrata, 81, em uma tentativa de silenciar as vozes dentro do seu partido que lhe pedem que se retire da disputa eleitoral.

Até a tarde deste sábado, cinco legisladores democratas já se pronunciaram pedindo que Biden se retire da disputa. A deputada Angie Craig, de Minnesota, disse que, depois do que viu e ouviu no debate com o rival republicano Donald Trump, e da “falta de uma resposta contundente” de Biden depois, ele deveria se afastar “e permitir que uma nova geração de líderes se apresentasse”.

Na entrevista, o democrata parecia bem menos enérgico na entrevista do que durante um comício no qual discursou com a ajuda de um teleprompter pouco antes, no estado de Wisconsin, no qual afirmou: “Sou candidato e vou vencer novamente.”

Joe Biden chegando na Base Aérea em New Castle, Delaware, na sexta-feira, 5. Democrata está sob pressão de apoiadores para que abra mão de sua candidatura. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

“Vou ser claro: sigo na corrida. Vou derrotar Donald Trump” nas eleições de novembro, insistiu Biden, diante de milhares de apoiadores. Combativo e determinado, ele tentou responder às preocupações sobre sua idade. “Acham que sou muito velho para vencer Donald Trump?”, perguntou, recebendo um enfático “Não!” do público como resposta./Com AFP.