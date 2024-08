Biden e Kamala Harris aparecem pela primeira vez lado a lado após presidente desistir de eleições

Joe Biden e Kamala Harris fizeram, nesta quinta-feira, 15, a primeira aparição pública lado a lado desde que o presidente americano abriu mão de sua candidatura e deu lugar a Harris na disputa presidencial dos Estados Unidos. Em uma universidade de Maryland, os democratas celebraram um acordo recém feito com farmacêuticas, que permitirá a redução de preços em 10 medicamentos, incluindo tratamentos para o diabetes e a insuficiência cardíaca.

PUBLICIDADE Em seus comentários no evento de Maryland, Harris lamentou os preços dos medicamentos nos EUA, colocando a culpa, em parte, na forma como o sistema de saúde americano foi estruturado. “O Medicare foi proibido por lei de negociar preços mais baixos para medicamentos. E esses custos foram repassados para nossos idosos”, disse Harris. Falando a um público agitado, a vice-presidente americana elogiou Biden como um líder “extraordinário”. “Há muito amor nesta sala pelo nosso presidente, e acho que é por muitas, muitas razões”, disse Harris enquanto Biden estava ao lado dela. “Poucos líderes em nossa nação fizeram mais em tantas questões”.

Biden, por sua vez, disse que sua vice ”será uma ótima presidente” e aproveitou o discurso para tecer críticas aos projetos eleitorais de Donald Trump.

“Você pode ter ouvido falar sobre o plano Projeto Republicano MAGA 2025″, disse Biden, referindo-se ao plano para um segundo governo Trump elaborado pelo think tank conservador Heritage Foundation. A multidão respondeu com vaias.

“Eles querem revogar o poder do Medicare de negociar preços de medicamentos, deixar que as grandes farmacêuticas voltem a cobrar o que quiserem”, disse Biden. “Deixe-me dizer o que é o nosso Projeto 2025: dar uma surra neles.”

Vice-presidente Kamala Harris discursou antes de Joe Biden em Maryland. Em sua fala, descreveu o presidente americano como um líder 'extraordinário'. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images via AFP

Segundo a Casa Branca, o acordo, que foi fechado após meio ano de negociações, fará os beneficiários do seguro médico federal Medicare — ou seja, pessoas acima dos 65 anos — e os contribuintes economizarem, respectivamente, US$ 1,5 bilhão (R$ 8,19 bilhões) e US$ 6 bilhões (R$ 32,7 bilhões), no primeiro ano de sua entrada em vigor. A medida aparece como um um impulso para Harris em uma eleição em que o custo de vida é uma questão central.

O presidente americano, que acostuma anunciar sozinho a maioria de seus grandes projetos econômicos, compartilhou desta vez os créditos com a vice, faltando três meses para as eleições.

“Durante anos, milhões de americanos tiveram que escolher entre comprar remédios ou alimentos”, disse Joe Biden, “mas enfrentamos (os laboratórios) e ganhamos”, acrescentou o presidente americano em um comunicado divulgado mais cedo.

Em uma universidade de Maryland, Biden e Kamala celebraram um novo acordo feito com farmacêuticas para reduzir preços em 10 medicamentos. Foto: AP Photo/Susan Walsh

A vice-presidente, a quem inclusive foi dado mais espaço no comunicado da Casa Branca do que a Biden, prometeu que não pararia ali, ao apontar que o custo de outros medicamentos será discutido nos próximos anos.

As negociaçõe entre o Medicare e as empresas farmacêuticas estavam em andamento desde fevereiro. Em sua declaração, Harris qualificou as negociações com as companhias farmacêuticas de “históricas” e “que mudaram a vida” dos americanos que pagam pelos medicamentos receitados./AFP, AP e WP.