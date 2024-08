Trump retorna ao X em conversa com Elon Musk marcada por falha técnica e discurso já conhecido

Horas antes de sua entrevista com Musk, Trump postou um vídeo em sua conta no X, com cenas de seu tempo no cargo, além de um áudio em que ele repete uma de suas frases de campanha, referindo-se aos processos legais que se acumularam contra ele: “Eles não estão vindo atrás de mim, eles estão vindo atrás de você, e eu só estou no caminho deles, e nunca sairei do caminho.”

Em maio de 2023, o governador da Flórida, Ron DeSantis, usou a plataforma para anunciar oficialmente sua candidatura à presidência, em um lançamento desastroso marcado por falhas técnicas, sobrecarregado pelos mais de 400 mil participantes que tentaram acessar. Na época, Trump comemorou quão “desastroso” tinha sido./Com AP, NYT e WP.