Biden e Obama elogiam campanha de Kamala em primeiros comentários após vitória de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Barack Obama quebraram o silêncio sobre a derrota de Kamala Harris na noite desta quarta-feira, 6, e fizeram elogios à campanha da vice-presidente democrata, que perdeu com 226 votos no colégio eleitoral contra 295 do republicano Donald Trump.

Biden, em uma declaração emitida pela Casa Branca, descreveu Kamala como “uma tremenda parceira e servidora pública cheia de integridade, coragem e caráter”. Sem mencionar Trump no comunicado, Biden observou que Kamala entrou na campanha em “circunstâncias extraordinárias”, um aceno à sua desistência da disputa, e afirmou que colocá-la na chapa como vice-presidente em 2020 foi a melhor decisão que ele tomou.

Joe Biden e Kamala Harris na Convenção Nacional Democrata, em agosto. Foto: Charles Rex Arbogast/AP

O presidente acrescentou que Kamala "se destacou e liderou uma campanha histórica que incorporou o que é possível quando guiada por uma forte bússola moral e uma visão clara de uma nação mais livre, mais justa e cheia de mais oportunidades para todos os americanos". Já Obama, em um comunicado divulgado juntamente com a ex-primeira-dama Michelle Obama, disse que o resultado da eleição "obviamente não é o resultado que esperávamos", mas observou que "viver em uma democracia é reconhecer que nosso ponto de vista nem sempre prevalecerá e estar disposto a aceitar a transferência pacífica do poder".

Parabenizando Trump e J.D Vance, os Obamas expressaram orgulho por Kamala e Tim Walz, para os quais fizeram campanha, chamando-os de “dois servidores públicos extraordinários que conduziram uma campanha notável”./AP.