Biden impõe sanções a colonos israelenses por violência contra palestinos na Cisjordânia

O governo israelense criticou a decisão. “A absoluta maioria dos colonos são cidadãos que respeitam a lei. Israel atua contra todos os que violam a lei em todas as partes”, afirmou em um comunicado o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A medida tem também um viés eleitoral. Há uma comunidade muçulmana grande no Estado de Michigan, crucial para a disputa no colégio eleitoral em novembro, e o apoio do presidente Joe Biden a Israel no conflito tem afastado esse segmento da população do Partido Democrata. No histórico do conflito entre israelenses e palestinos, sanções contra colonos judeus são raras, ainda que a Casa Branca costume pressionar Israel contra a ampliação desses assentamentos.