Biden considera propostas legislativas para reforma na Suprema Corte dos EUA

WASHINGTON — O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está considerando seriamente propostas legislativas que alterariam drasticamente a Suprema Corte americana, incluindo a imposição de limites de mandato e um código de ética aplicável aos juízes, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões em andamento.

As propostas de Biden para reformar a corte, que podem ser reveladas nas próximas semanas, precisariam da aprovação do Congresso, algo que deverá será difícil, visto o controle republicano da Câmara e a estreita maioria democrata no Senado. O presidente americano está considerando pedir uma emenda constitucional que poderia limitar a ampla imunidade presidencial que a maioria conservadora do tribunal apoiou neste ano, disse a pessoa, que falou sob condição de anonimato porque as deliberações do presidente não foram divulgadas oficialmente.

Quando a decisão do tribunal sobre imunidade foi aprovada, Biden chamou-a de um “precedente perigoso” que significa “que praticamente não há limites para o que um presidente pode fazer”. Mas uma emenda enfrentaria desafios ainda maiores, exigindo dois terços dos votos no Congresso ou em uma convenção convocada por dois terços dos Estados, seguida pela ratificação por três quartos das legislaturas estaduais.

As possíveis mudanças vêm em resposta à crescente indignação entre seus apoiadores sobre os recentes escândalos éticos envolvendo o Juiz Clarence Thomas e decisões da nova maioria do tribunal que mudaram o precedente legal em questões como aborto e poderes regulatórios federais.

Em uma reunião virtual no fim de semana com membros com membros do Caucus Progressista do Congresso, Biden disse que ele estava considerando mudanças para a Corte, mas não deu detalhes específicos aos legisladores.

“Vou precisar da ajuda de vocês na Suprema Corte, porque estou prestes a apresentar uma proposta”, disse ele, referindo-se às propostas em consideração. “Não quero anunciar prematuramente, mas estou prestes a lançar uma grande iniciativa para limitar a corte e o que fazemos.” Ele acrescentou: “Tenho trabalhado com estudiosos constitucionais nos últimos três meses e preciso de ajuda.”

As declarações do democrata pareciam indicar que ele precisaria de ajuda para aprovar a legislação necessária para avançar suas propostas no Congresso, embora não estivesse claro se ele tentaria fazer isso este ano ou em um segundo mandato, caso vença as eleições presidenciais em novembro.

O rival de Biden, o ex-presidente Donald Trump, atacou as ideias do presidente nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 16, acusando Biden e os democratas de “tentarem desesperadamente ‘bancar o árbitro’ ao pedir um ataque ilegal e inconstitucional à nossa SAGRADA Suprema Corte dos Estados Unidos”.

Consideração de Biden sobre mudanças representa mudança significativa para o presidente, que rejeitava o pedido por alterações. Na foto, pessoa protesta contra a decisão Roe v., de 2022. Foto: Andrew Demillo/AP

Mudança de postura

A consideração de Biden sobre grandes mudanças na corte representa uma mudança significativa para o presidente, que por anos rejeitou ativistas progressistas e acadêmicos que o pediram a fazer mudanças para limitar o poder dos conservadores na corte. Uma comissão criada por Biden em 2021 para examinar as questões não fez recomendações específicas, e o presidente não tomou nenhuma ação.

Desde então, a corte, que tem uma maioria conservadora de 6-3, derrubou Roe v. Wade, bloqueou medidas de controle de armas, eliminou a ação afirmativa nas admissões universitárias, corroeu sua adesão aos precedentes da corte e diminuiu os direitos LGBTQ+. Vários juízes também se viram envolvidos em escândalos éticos, como o caso de Clarence Thomas e a esposa do juiz Samuel Alito hasteando bandeiras sugerindo apoio aos manifestantes no Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Laurence H. Tribe, professor de direito constitucional na Harvard Law School, disse que Biden o chamou no dia 1º de julho, um dia após a corte decidir que o ex-presidente Donald Trump tinha direito a uma imunidade substancial contra processos, expandindo amplamente o poder presidencial. Tribe disse que Biden o chamou uma segunda vez em 8 de julho para discutir mais sobre as questões. Ele se recusou dar detalhes de sua conversa com o presidente, mas disse que foi amplamente sobre como responder à corte como instituição, em termos de possíveis reformas, e como responder às suas decisões emendando a Constituição. "Minha opinião — já é algo atrasado", disse Tribe, que serviu na comissão do presidente. Ele disse que as decisões do tribunal sobre aborto, precedentes judiciais e imunidade eram razões para considerar grandes mudanças na forma como ele faz negócios. Tribe admitiu que as mudanças seriam difíceis de implementar, mas afirmou que não acreditava que isso impediria Biden ou outros líderes políticos de tentar. "Quanto mais tempo levar, mais urgente é começar o processo agora", disse. Ele observou que a 26ª Emenda, que reduziu a idade de voto para 18 anos nos Estados Unidos, levou apenas sete meses da introdução à ratificação.

A consideração de Biden sobre as mudanças no tribunal chega no contexto da campanha de 2024 contra o Trump. Biden está em uma luta feroz por outro mandato no cargo, e as propostas para mudar o tribunal provavelmente agradarão a muitos de seus apoiadores, especialmente após uma série de decisões dos juízes conservadores.

É improvável, no entanto, que o presidente abrace a ideia mais radical promovida por ativistas progressistas: encher a corte com mais liberais, expandindo o número de juízes dos nove atuais que sentam no banco. Em 2023, Biden rejeitou essa ideia.